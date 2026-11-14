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影／台中市議員豐后區選情激烈 陳清龍：比我自己選還緊張

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票。記者游振昇／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票。記者游振昇／攝影

台中市議員第四選區（豐原后里）這次競爭激烈，9人參選搶5席，民眾黨立院黨團總召陳清龍接任立委後，這次由其妻連小華參選，陳清龍常在地方請託拉票，他說這次豐后區選情緊繃，比他自己參選時還緊張，今天民眾黨創黨主席柯文哲台中首站車隊掃街，就從豐后區出發為連小華拜票。

連小華表示，她其實也是非常緊張，但自己非常有信心，一定會拚到最後，因為這26年來，她和陳清龍一直都在地方為民眾服務，希望鄉親朋友給她一個機會。

陳清龍說，這次在豐原后里這個選區，連小華的選情是比較緊張。關鍵在民進黨在豐后這個選區的提名的策略非常正確，保守提名只有兩席。​以基本票源，兩席的民進黨應該可以輕易過關。國民黨在這邊維持提名三席，這三席基本上各有實力，包括二名現任的台中市議員，一席是經過國民黨初選，脫穎而出的一位候選人。

他說國民黨三位候選人有實力都非常強勁，加上這個選區有一位無黨籍的前市議員參選，還有親民黨在這邊也提名。​所以各黨、各派，幾乎在豐原后里都提名了。

陳清龍表示，​包括最優秀的連小華共同在這區角逐，所以到目前為止，整個選情是非常緊張，也是非常的危機，他在這裡全力輔選台灣民眾黨提名的連小華，最大的目標就要有台灣民眾黨在豐原后里這一區連小華。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票。記者游振昇／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票。記者游振昇／攝影

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