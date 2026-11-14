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發湯鍋遭檢方調查 竹縣議員何建樺喊冤：摸彩剩品、從未授權發放

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員何建樺在臉書發聲明，指涉案湯鍋是社區摸彩活動剩下的物品，否認曾授權或指示發放。圖／取自何建樺臉書
新竹縣議員何建樺在臉書發聲明，指涉案湯鍋是社區摸彩活動剩下的物品，否認曾授權或指示發放。圖／取自何建樺臉書

新竹縣議員何建樺因湯鍋發放案遭檢方調查，他在臉書發聲明喊冤，指湯鍋是社區摸彩活動剩下的物品，暫放在服務處，由戴姓男子自行發放。他強調，自己事前毫不知情，「未曾授權、未曾指示、更未參與」，無法接受在事實及證據尚未釐清前就被歸責。

何建樺表示，這批物品是今年4、5月間為社區摸彩活動採購，剩下的物品暫放在服務處。他說，戴姓男子發放前未告知他，也未取得他的授權或同意。從物品取得、發放到後續處理，他均未參與相關決策或執行，也未在相關文件上簽名或表示同意。

「沒有指示、沒有授權、沒有簽名，憑什麼將他人的行為直接歸責於建樺？」何建樺要求司法單位秉持客觀、公正原則，徹底查明物品來源、發放過程、實際經手人及有無授權，並以具體證據釐清責任。他說，自己尊重司法，也願依法配合調查，該負的責任絕不逃避，對於他所稱的不實指控，也不會接受。

何建樺表示，選舉已進入最後關頭，司法調查不應淪為打擊工具，若有人企圖藉此進行選舉操作、抹黑打壓，他不會向壓力低頭。他也向支持者喊話，請鄉親放心，自己「不會退縮、不會倒下」，也不會辜負大家的期待。他說，相信清白經得起檢驗，會繼續為鄉親打拚，「奮戰到底」。

新竹地檢署指出，何建樺與戴姓男子涉嫌於今年5月至6月間，透過宗親會親友拜票，並以單價639元的湯鍋尋求選民支持。檢方訊後諭知何建樺10萬元交保、限制住居，並向法院聲請羈押禁見戴姓男子。

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