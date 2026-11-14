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指李四川7問蘇巧慧未獲完整答覆 陳以信：未來怎向新北市民負責

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
新北市長公辦電視政見發表會昨天舉行，候選人蘇巧慧（右起）、李四川、蘇輝湟出席。聯合報系資料照
新北市長公辦電視政見發表會昨天舉行，候選人蘇巧慧（右起）、李四川、蘇輝湟出席。聯合報系資料照

針對昨日新北市長電視政見發表會，國民黨文傳會主委陳以信今日指出，政見會中國民黨候選人李四川向民進黨候選人蘇巧慧提出7項主要問題，蘇巧慧則向李四川提出1項明確說明要求。李四川已就對方的房產質疑公開說明，但蘇巧慧面對7項問題，僅有2項部分回應，沒有任何一題獲得完整答覆。兩人表現高下立判，李四川明顯勝過許多。

陳以信指出，李四川提出的問題，包括敬老卡使用限制、社福財源、老人健保補助、中央積欠捷運補助款、財劃法立場，以及蘇巧慧家人相關公司的公股投資與利益迴避疑義。這些都是攸關新北市民權益與公共利益的重大問題，蘇巧慧不能只談政見，卻不把問題講清楚。

陳以信質疑，「福利財源說不清楚，捷運補助交代不清，家人涉及的公股投資疑義更沒有具體說明！蘇巧慧究竟還要讓市民等多久？」 尤其面對家人相關公司的投資爭議，蘇巧慧更應主動公開資料，釐清是否依法揭露及迴避，而不是讓外界持續質疑。

陳以信強調，政見可以包裝，問題不能迴避。選市長不是比誰口號喊得漂亮，而是比誰敢面對問題、接受檢驗。如果連7項重大質疑都無法完整回答，未來面對市政難題，又要如何向400萬新北市民負責？

陳以信認為，蘇巧慧應儘速逐題公開答覆，面對問題不說清楚，面對爭議不講明白，這是給新北市民最錯誤的示範。

國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

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