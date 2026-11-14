韓流來了！桃園藍白選戰造勢午後登場 張善政、黃國昌相互站台不拚場

2026地方選舉，藍白在桃園展現高度合作。國民黨桃園市長張善政與邱奕勝今天下午4時在桃園區風禾公園舉辦大型造勢，立法院長韓國瑜、前主席朱立倫、台東縣長饒慶鈴等人將到場，民眾黨主席黃國昌也會現身助講，而白營今晚6時在桃園區文昌公園替四名黨籍議員人選造勢，張善政也將出席站台拉票。

黃世杰昨車掃有「洋流」沈伯洋及台南市長黃偉哲相助，中壢宣講聚集大批民眾，現場猶如造勢晚會。今天則有高雄市長陳其邁、綠委張雅琳，掃街重點以中壢、平鎮為主，連續2天集中南區被外界視為鞏固客家基本盤。

國民黨與民眾黨在桃園展現高度合作，張善政與邱奕勝上個月在桃園南區成立聯合競選總部，昔日民眾黨市長對手、苗栗縣副縣長賴香伶現身力挺，大讚張善政住宅政策照顧民眾，也代表柯文哲及民眾黨祝福高票當選；今天北區造勢則有黃國昌相挺。

張善政今天下午4時將先陪民眾黨車掃，隨即前往藍營造勢會場，結束後展開藍營車掃，晚間8時抵達終點文昌公園再幫白營站台。由於張抵達的時間點與柯文哲等人致詞時間相吻，加上張、柯過去公開合體甚少，外界關注2人今晚是否合體。