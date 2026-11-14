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影／柯文哲台中拜票會合江啟臣 回應是否為蔣萬安站台

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票。記者游振昇／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票。記者游振昇／攝影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票，民眾黨立院黨團總召陳清龍全程陪同；被問到今天會和國民黨台中市長候選人江啟臣見面，柯文哲說，台中市長選舉他支持江啟臣，是否為蔣萬安站台？柯文哲說，如果方便的話沒有排斥，自己行程除了21日台北會參加一場活動，其餘都在台北以外地區。

柯文哲今天在台中陪黨內提名台中市議員候選人車掃，他今天中午將和江啟臣合體直播，被問到是否代表台中藍白合，柯文哲表示，他今天都在台中，早上陪豐后區連小華和北屯的邱于珊，下午就是大里跟太平4位候選人，因為一般中午時間不適合車掃，中間有個空檔。

柯文哲表示，江啟臣當國民黨主席的時候二人有互動，過去本來就有來往，最重要是他和江啟臣的長輩、前總統府秘書長廖了以的個個人情誼非常多，本來就是老朋友，江啟臣在立法院當副院長，主要處理這些國會外交，這也是重要的工作。

柯文哲說，將來台中市要再往上，國際化是一個很重要的工程，從江啟臣過去的學習經歷，還有他的能力，品德看起來，台中市長選舉我是支持他的。所以趁這個中午的時候跟江啟臣有一個聊天的對話。

被問到藍白合是否延伸到台北市，會為蔣萬安站台？柯文哲說， 這題其實他已經被問二周，他現在行程大部分都是台北市以外，除了21日在台北有黃國昌在台北市一場活動，他大部分的行程都在台北市以外，所以他講過，還是以民眾黨的選務優先，如果方便的話，我們沒有排斥，所有的行程都是中央黨部在安排。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票。記者游振昇／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票。記者游振昇／攝影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票。記者游振昇／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票。記者游振昇／攝影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票。記者游振昇／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票。記者游振昇／攝影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票。記者游振昇／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票。記者游振昇／攝影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票。記者游振昇／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中豐原，陪黨提名台中市議員候選人連小華車隊掃街拜票。記者游振昇／攝影

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