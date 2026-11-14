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鄭麗文喊4都有驚無險 藍營黃金週祭政績牌回防催票

中央社／ 台北14日電

2026年九合一選舉進入最後黃金週衝刺階段，國民黨主席鄭麗文接受專訪時坦言，民進黨台北市長候選人沈伯洋帶起的「洋流」確實產生一定效應，激勵綠營基本盤及年輕族群，但她仍看好北北中桃4都能過關，整體選情審慎樂觀。

國民黨將以「回防雙北、穩固中桃、進取南高」為重點，主打地方政績牌，透過生活圈區域聯防方式爭取在地支持，力拚鞏固執政版圖。

國民黨在2022年九合一選舉取得空前大勝，不僅在6都市長選舉中囊括4都，全台共拿下14縣市的執政權，讓民進黨遭遇創黨以來最差的成績，僅拿下5縣市的執政權。

2026年九合一選舉將於28日投票，面對今年選情，民進黨雖掌握中央執政，但去年大罷免一役讓國民黨打出32比0的佳績，因此原先各方仍看好掌握地方執政優勢的國民黨能在今年九合一選舉中獲勝。

然而，隨著沈伯洋號召各方支持者形成「洋流」，串聯全台；再加上國民黨部分縣市提名遭遇黨內紛擾，影響黨內團結氛圍；以及藍白在新竹縣長、竹北市長選舉的合作破裂，使得國民黨部分選區面臨內憂外患，選情增添變數。

鄭麗文10日接受媒體專訪，首度較完整盤點國民黨各地方選情。她坦言，「洋流」確實產生一定效應，也讓國民黨感受到壓力；不過，台北市長蔣萬安團隊在洋流形成後已重新整隊，後續選情可望「倒吃甘蔗」。

對於整體選情，鄭麗文表示，目前仍相當審慎樂觀，最後應該會「有驚無險」。她認為，台北市、新北市、桃園市、台中市4都選情雖然一度拉警報，但只要支持者願意出來投票，4都應該都能過關。

不過，鄭麗文也坦言，國民黨目前執政縣市中，彰化縣、宜蘭縣及新竹縣是外界認為相對危險的選區，其中新竹縣長選舉黨內初選競爭激烈，整合需要時間，目前選情已逐漸回穩。鄭麗文強調，國民黨不需要悲觀，更不應在選舉尚未結束前就急著找戰犯，不可以有任何失敗主義的氣息。

選舉投票日前一週俗稱「黃金週」，是各候選人爭取選民支持的最後衝刺期。國民黨黨務人士指出，鄭麗文將帶領全黨進入最後衝刺階段，6都以「回防雙北、穩固中桃、進取南高」為重點，同時全力防守彰化、嘉義市、宜蘭、新竹縣等選區。

黨務人士表示，輔選布局方面，鄭麗文將統籌全國選戰，前立法院長王金平發揮地方人脈與跨區協調力量，立法院長韓國瑜投入跨區輔選，新北市長侯友宜持續深耕新北基層，台中市長盧秀燕兼顧中台灣與跨縣市輔選。中央與地方分進合擊，全面投入最後衝刺。

據了解，目前國民黨在黃金週的活動規劃，6都方面，蔣萬安預計21日出席民眾黨在台北市政府前舉辦的大型造勢活動，與白營小雞合體，爭取白營支持者選票，各方也關注當天蔣萬安是否會與民眾黨創黨主席柯文哲同台。

國民黨將於黃金週在桃園市、台中市、高雄市舉辦大型造勢，廣邀藍營大咖站台聯合輔選，拉抬聲勢；新北市、台南市則將舉行橫跨各區的大型車掃、市場拜票等活動，深入基層、凝聚支持度。新北市方面，國民黨新北市長候選人李四川競選辦公室指出，侯友宜、前新北市長朱立倫都會陪同李四川，象徵市政一棒接一棒的決心。

藍營輔選人士指出，面對民進黨依靠「洋流」串聯全台選情，國民黨仍傾向採取傳統選戰手法，主打政績牌，爭取在地選民認同與支持。藍營輔選人士也表示，「洋流」的興起並非意料之外，「洋流」壯大也間接催出藍營支持者的危機意識，有助藍營催票。

此外，國民黨文傳會主委陳以信表示，這次選舉還有廢除非核家園公投，國民黨將結合公投宣講與大型造勢活動，讓選民充分了解能源政策與公投議題，並透過選舉與公投同步宣傳，提高社會關注與投票參與。

2026九合一選舉

鄭麗文 2026九合一選舉 國民黨

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