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稱李四川「最可靠的戰友」蔣萬安:拜託新北市民撥空看川伯的政見發表

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川昨出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。聯合報系資料照
國民黨新北市長候選人李四川昨出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。聯合報系資料照

新北市長選舉公辦電視政見發表會昨登場，有專家分析國民黨候選人李四川表現出乎意料，打破外界刻板印象。台北市長蔣萬安昨也在臉書發文，拜託新北市民撥空觀看川伯的政見發表，看完會很放心地把新北市未來四年交給他。

蔣萬安指出，在跑行程的空檔，分了好幾段，把 李四川的政見發表會看完。看著螢幕裡的他，腦海中不斷浮現這四年來一起在台北市政府並肩作戰的每一刻。

蔣萬安說，這四年，親眼見證了這位最可靠的副市長戰友，是如何用他一貫的「工地主任」精神，一磚一瓦地為這座城市打拚。

蔣萬安說，很多人知道，當年蓋台北市政府大樓的時候，他就在現場監工；而這四年，他把同樣的執著與專業帶進了市政團隊。有他不分日夜在第一線盯著進度，延宕多年的大巨蛋才能順利突破各個工程難關，迎來完工啟用；也是有他在現場坐鎮協調，公館圓環拆除工程才能創下破紀錄的效率，原本65天工期，能在短短17天內順利完成，將對市民交通的衝擊降到最低。

蔣萬安表示，「憨慢說話、但是做事實在」這句話是他最貼切的形容，眼中的李四川就是永遠埋頭把事情做到最好。

他說，川伯最可愛的地方，是他在世界各地看到好的規畫，總會第一時間拍照跟大家分享，說聲「市長，這個滿值得台北來參考看看」；也是他樸實地笑著分享，他從收成絲瓜中獲得的生活感悟；更是他從過去就長期投入河川整治，如今終於盼到候鳥回來的那份踏實。

蔣萬安指出，川伯的對手有雄厚的財力、有上千面看板，但聽到他在發布會上說「我在新北29區，我做上千條道路與橋樑、我做過的工作都實在地活在我們鄉親的生活裡，這就是我最好的看板」，真的非常感動。

蔣萬安說，這不是一句選舉口號，而是他幾十年奉獻給公務生涯最真實的寫照。「那些我們每天走過的路、經過的橋，背後都有他流過的汗水與堅持」。

蔣萬安說，謝謝川伯多年來對台北的付出，把最難的工程扛在肩上。如今他帶著這份「工地主任」的實幹精神回到他最熟悉的新北，相信那些實實在在的建設，就是他給市民最溫暖、也最堅定的承諾。

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