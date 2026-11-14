稱李四川「最可靠的戰友」蔣萬安:拜託新北市民撥空看川伯的政見發表

新北市長選舉公辦電視政見發表會昨登場，有專家分析國民黨候選人李四川表現出乎意料，打破外界刻板印象。台北市長蔣萬安昨也在臉書發文，拜託新北市民撥空觀看川伯的政見發表，看完會很放心地把新北市未來四年交給他。

蔣萬安指出，在跑行程的空檔，分了好幾段，把 李四川的政見發表會看完。看著螢幕裡的他，腦海中不斷浮現這四年來一起在台北市政府並肩作戰的每一刻。

蔣萬安說，這四年，親眼見證了這位最可靠的副市長戰友，是如何用他一貫的「工地主任」精神，一磚一瓦地為這座城市打拚。

蔣萬安說，很多人知道，當年蓋台北市政府大樓的時候，他就在現場監工；而這四年，他把同樣的執著與專業帶進了市政團隊。有他不分日夜在第一線盯著進度，延宕多年的大巨蛋才能順利突破各個工程難關，迎來完工啟用；也是有他在現場坐鎮協調，公館圓環拆除工程才能創下破紀錄的效率，原本65天工期，能在短短17天內順利完成，將對市民交通的衝擊降到最低。

蔣萬安表示，「憨慢說話、但是做事實在」這句話是他最貼切的形容，眼中的李四川就是永遠埋頭把事情做到最好。

他說，川伯最可愛的地方，是他在世界各地看到好的規畫，總會第一時間拍照跟大家分享，說聲「市長，這個滿值得台北來參考看看」；也是他樸實地笑著分享，他從收成絲瓜中獲得的生活感悟；更是他從過去就長期投入河川整治，如今終於盼到候鳥回來的那份踏實。

蔣萬安指出，川伯的對手有雄厚的財力、有上千面看板，但聽到他在發布會上說「我在新北29區，我做上千條道路與橋樑、我做過的工作都實在地活在我們鄉親的生活裡，這就是我最好的看板」，真的非常感動。

蔣萬安說，這不是一句選舉口號，而是他幾十年奉獻給公務生涯最真實的寫照。「那些我們每天走過的路、經過的橋，背後都有他流過的汗水與堅持」。

蔣萬安說，謝謝川伯多年來對台北的付出，把最難的工程扛在肩上。如今他帶著這份「工地主任」的實幹精神回到他最熟悉的新北，相信那些實實在在的建設，就是他給市民最溫暖、也最堅定的承諾。