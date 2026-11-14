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倒數拚場…蔣萬安「安心大遊行」沈伯洋「洋流祭」周邊都有彈性交管

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）今天舉辦安心大遊行，昨天晚間也前往饒河夜市掃街拜票，有支持者綁安可飄帶與蔣萬安擊掌。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天舉辦安心大遊行，昨天晚間也前往饒河夜市掃街拜票，有支持者綁安可飄帶與蔣萬安擊掌。記者曾原信／攝影

選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今下午舉辦安心大遊行，活動南北兩路，北路由蔣萬安、盧秀燕；南路是蔣萬安牽手石舫亘、韓國瑜領軍。警察局交通大隊提醒，下午13時30分起會場周邊及遊行沿線將有交通管制，至21時止視現場狀況彈性調整。另，民進黨沈伯洋今在二二八公園舉辦洋流祭，提醒周邊也有相關交管

安心大遊行集遊集合地點的交通管制，敦化北路（敦化北路88號（不含）至敦化北路56號（不含））東、西側外側一車道及人行道；南京東路四段（南京東路四段1號（不含）至南京東路四段10之1號（不含））南側外側一車道及人行道及新生南路二段（新生南路二段2號（不含）至新生南路二段28號（不含））東側道路。

遊行終點交通管制，管制路段及時段：市府路(松高路至松壽路段)雙向全線車道：11月14日(周六)0時至21時實施管制。(二)仁愛路(一號道路至光復南路)、逸仙路(松高路至仁愛路)、一號道路：11月14日(周六)15時至18時視集會遊行狀況彈性管制。

另外、遊行路線管制(一)北路線：敦化北路【敦化北路88號（不含）至敦化北路56號（不含）】東側車道及人行道→右轉南京東路四段→右轉光復北路→直行光復南路→左轉仁愛路四段→抵達市府路。

(二)南路線：新生南路二段【新生南路二段2號（不含）至新生南路二段28號（不含）】東側道路→直行新生南路一段→右轉忠孝東路三段→直行忠孝東路四段→右轉光復南路→左轉仁愛路四段→抵達市府路。

北市警察局交通大隊表示，遊行路線沿線均使用一線車道，並彈性交通管制(隊伍預計14時30分出發以主辦單位公布為主，16時至16時30分抵達市政府前，視現場狀況彈性調整管制時間及範圍)。

另外，沈伯洋今天也在中正區二二八和平紀念公園舉行洋流祭，周邊道路也有擴大管制，14時起至22時止，彈性擴大管制襄陽路、館前路、懷寧街、衡陽路等交通管制（視現場交通管制狀況提前、延後或擴大、縮小範圍）。

北市公運處提醒，原行駛該路段之18路、241、仁愛幹線路等17線公車將配合改道行駛，受影響公車站位計有共10站，公車改道及取消站位如附件。如民眾有前往前開區域需求，請多加利用搭乘捷運線前往。

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在二二八公園舉辦洋流祭，昨天則與桃園市長候選人黃世杰在中壢合體車掃。記者邱德祥／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在二二八公園舉辦洋流祭，昨天則與桃園市長候選人黃世杰在中壢合體車掃。記者邱德祥／攝影

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