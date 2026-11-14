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白營緊追曠世智能案 要蘇巧慧家族說明投資細節

聯合報／ 記者王小萌／台北報導

民進黨新北市長候選人蘇巧慧的家族投資爭議持續延燒，更成為昨天新北市長政見發表會攻防焦點。民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥指出，蘇巧慧胞妹蘇巧純曾任職曠世智能營運長，在其父蘇貞昌任行政院長期間及卸任後不到十天，該公司先後獲得國發基金、台企銀等四千多萬投資；蘇巧純另任職的威如科技，也陸續取得政府補助。

洪毓祥籲，蘇家應公開說明投資細節，監察院及檢調單位也應盡速介入調查，釐清是否涉及圖利、背信及違反利益衝突迴避等違法情事。

洪毓祥指出，二○二一年八月廿四日，蘇巧純接任曠世智能股份有限公司董事兼任營運長；蘇貞昌擔任閣揆的二○二二年及隔年，曠世智能共獲得國發基金一九九九點九萬元投資；二○二三年二月九日，曠世智能宣布獲得台企銀領投、國發基金跟投一五○萬美元的「Pre-A輪募資」，距離蘇貞昌一月卅一日卸任僅約一周；二○二四年曠世智能再度獲得經濟部商業發展署的一二○萬元補助。

洪毓祥說，台企銀人事曾於二○二一年三月發生異動，時任行政院長蘇貞昌撤換台企銀董事長黃博怡，公股銀行後續參與投資的決策過程及審議標準，有必要對外說明。此外，蘇巧純二○二三年擔任「威如科技」旗下子公司akaSwap執行長，隔年，威如科技就獲得經濟部一八○萬元補助，二○二五年更獲得文化部「黑潮計畫」補助二五○萬元、經濟部中小企業署一六四點六萬元補助。

洪毓祥檢視曠世智能投資過程指出，依其掌握資料，蘇巧純於二○二一年入股曠世智能，以約二三○○萬元取得百分之卅四股份，每股約零點五元；國發基金與台企銀創投合計投入四○七九點九萬元，僅取得百分之十七點四四的股權，國家出資近兩倍、持股卻僅約一半，背後是否涉及不當利益輸送？他表示，國發會主委葉俊顯稱曠世智能一股八十元，以蘇巧純增加持股數四二六萬八三九○股，換算就要花費三億四千多萬元，但蘇巧慧競辦發言人澄清說只花二三○○萬元，國發會跟蘇巧慧競選辦公室的說法兜不攏，當中差距有必要說明清楚。

洪毓祥批評，連外媒ＢＢＣ十月底都針對「曠世智能」利益輸送與相關爭議深入報導，面對如此重大的誠信與利益衝突質疑，請蘇巧慧正面回應。

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