李四川政見發表會攻守兼具 學者誇3大驚奇

新北市長選舉公辦電視政見發表會昨登場，學者認為，國民黨候選人李四川展現「三大驚奇」，打破不擅言詞的刻板印象，攻守兼具；民進黨蘇巧慧具備口才優勢，政策規畫縝密，願景具有畫面感與記憶點。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，李四川表現出乎意料，多次脫稿自信表達，全程未頻繁看稿，並搭配手勢及手板將複雜政策化繁為簡，顯見事前做足準備。

「李四川攻守策略很明確。」鈕則勳指出，在進攻面，李四川鎖定「老人福利法」修法行政院不副署、新北捷運補助及財劃法等議題，質疑蘇巧慧在立院的表現，並追問蘇的胞妹蘇巧純投資案爭議；在防守面，面對三○七公車路線、購屋資金及弟弟涉案爭議，李坦承記錯路線並道歉、說明分期付款經過，強調家人若違法就依法負責，與蘇巧慧未多作解釋的態度形成對比。

至於蘇巧慧表現，鈕則勳肯定她的口才與政策規畫具一定水準，但看稿比例高於預期；在申論階段肯定跨黨派首長貢獻展現大度格局，但結論批李四川能力時，部分神情略顯輕視，抵銷前段營造的形象；面對曠世智能投資案質疑說明仍顯不足，與她主張「政治人物要禁得起檢驗」的訴求產生落差。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析二人政見，他認為，李四川以行政經驗建立自信，攻防氣勢較強，但質疑對手政策財源也應拿出計算依據；蘇巧慧提出的城市願景具記憶點、畫面感，仍須交代施政優先順序，雙方政見都必須禁得起財政、行政及執行面的「壓力測試」。