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李四川政見發表會攻守兼具 學者誇3大驚奇

聯合報／ 記者張策／新北報導

新北市長選舉公辦電視政見發表會昨登場，學者認為，國民黨候選人李四川展現「三大驚奇」，打破不擅言詞的刻板印象，攻守兼具；民進黨蘇巧慧具備口才優勢，政策規畫縝密，願景具有畫面感與記憶點。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，李四川表現出乎意料，多次脫稿自信表達，全程未頻繁看稿，並搭配手勢及手板將複雜政策化繁為簡，顯見事前做足準備。

「李四川攻守策略很明確。」鈕則勳指出，在進攻面，李四川鎖定「老人福利法」修法行政院不副署、新北捷運補助及財劃法等議題，質疑蘇巧慧在立院的表現，並追問蘇的胞妹蘇巧純投資案爭議；在防守面，面對三○七公車路線、購屋資金及弟弟涉案爭議，李坦承記錯路線並道歉、說明分期付款經過，強調家人若違法就依法負責，與蘇巧慧未多作解釋的態度形成對比。

至於蘇巧慧表現，鈕則勳肯定她的口才與政策規畫具一定水準，但看稿比例高於預期；在申論階段肯定跨黨派首長貢獻展現大度格局，但結論批李四川能力時，部分神情略顯輕視，抵銷前段營造的形象；面對曠世智能投資案質疑說明仍顯不足，與她主張「政治人物要禁得起檢驗」的訴求產生落差。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析二人政見，他認為，李四川以行政經驗建立自信，攻防氣勢較強，但質疑對手政策財源也應拿出計算依據；蘇巧慧提出的城市願景具記憶點、畫面感，仍須交代施政優先順序，雙方政見都必須禁得起財政、行政及執行面的「壓力測試」。

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選戰倒數，新北市昨舉行公辦電視政見會，國民黨候選人李四川重批民進黨候選人蘇巧慧不斷迴避胞妹蘇巧純曠世智能案爭議，並質疑蘇缺席老人健保補助修法，開出高額社福支票卻不支持修財劃法，言行不一；蘇巧慧則指李四川自稱專家，卻對公車路線、天價遮陽傘等市政問題掌握不足，執行和協調能力不如她。雖然沒交互詰問，仍藏不住火藥味。

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民進黨新北市長候選人蘇巧慧的家族投資爭議持續延燒，更成為昨天新北市長政見發表會攻防焦點。民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥指出，蘇巧慧胞妹蘇巧純曾任職曠世智能營運長，在其父蘇貞昌任行政院長期間及卸任後不到十天，該公司先後獲得國發基金、台企銀等四千多萬投資；蘇巧純另任職的威如科技，也陸續取得政府補助。

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