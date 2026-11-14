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長者免健保費 李四川：中央不做地方做

聯合報／ 記者葉德正林媛玲王長鼎張策／新北報導

新北市長選舉政見會火花四射，媒體提問聚焦市政治理缺人缺錢怎解、老人福利、交通升級等議題。對老人健保補助案，李四川明確表態「中央不做，地方一定會來做」，質疑對手蘇巧慧未替新北爭取權益；蘇批立法院修法程序粗糙，強調全國性社福應由中央統一規畫，地方將全力爭取，雙方再度交鋒。

蘇巧慧說，促進長者健康、減輕三明治世代照顧負擔是她的競選主張，未來她主政敬老卡每月點數提高至一千點，年度累計不歸零，包含敬老卡在內六大福利政見，每年新增經費約五十億元，新北市府有能力負擔。至於老人福利法修法爭議，她認為立法院修法時未充分與行政院協商，也未遵守憲法與預算法相關精神，程序粗糙。

李四川隨後反擊，質疑蘇巧慧對立法院通過的長者健保補助修法持反對態度，行政院長未予副署也沒表達反對，立院通過的法律本就適用全國，既然蘇主張全國一致的福利都會支持，為何不支持修法？李強調，當公務員四十年，始終認為公平最重要，「台北可以，新北長輩也應該可以」，如果當選新北市長，即使中央不負擔長者健保費，地方也一定做。

李接著將話題轉向中央補助，指新北向中央申請的五十四點一億元捷運補助款至今尚未撥付，蘇身為立委又與中央執政同黨，為何未積極協調爭取？他也質疑蘇巧慧反對財劃法修法，卻提出多項福利支票，要求說明敬老卡每月一千點且可購物，究竟需要多少經費、財源從何而來？

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