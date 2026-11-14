輝達總部落腳台北 蔣萬安：已簽約

黃仁勳因婚外情風波，請辭輝達執行長一職。媒體關注，此舉是否會影響輝達未來跟台北的合作跟發展。台北市長蔣萬安昨表示，目前沒有收到相關的資訊，輝達選擇台北，是對台北有完整供應鏈、打造台北科技廊帶未來願景的肯定。

2026-11-14 02:12