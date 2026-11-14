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輝達總部落腳台北 蔣萬安：已簽約
黃仁勳因婚外情風波，請辭輝達執行長一職。媒體關注，此舉是否會影響輝達未來跟台北的合作跟發展。台北市長蔣萬安昨表示，目前沒有收到相關的資訊，輝達選擇台北，是對台北有完整供應鏈、打造台北科技廊帶未來願景的肯定。
蔣萬安說，非常感謝輝達一直以來對台灣產業鏈的肯定，選擇台北作為第一個海外總部落腳的城市，雙方日前已簽約。
蔣萬安說，輝達選擇台北，當然是對於台北有完整的供應鏈，還有對於打造台北科技廊帶未來願景的肯定。
蔣萬安表示，台北市政府團隊為此做出非常大的努力，希望更多科技產業可以來到台北。
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