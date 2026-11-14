政見會激烈交鋒！李四川反殺連連 幾乎不看稿

新北市長藍綠候選人李四川、蘇巧慧昨在政見會台上正面交鋒。原本外界預期這場政見發表會，工程背景出身的「理工男」李四川對上口才便給的「水獺媽媽」蘇巧慧恐屈居下風，不過，昨天李四川場上金句連連，尤其在雙方家族爭議及長者健保費攻防時，幾度「反殺」蘇巧慧，犀利表現與平時印象反差甚大，讓不少專家及網友驚訝，引發熱議。

趁搭車空檔 反覆讀資料

在外界印象中，李四川語速偏慢，不擅長包裝華麗的政治詞藻。不過，現場李四川的表現卻讓不少場邊觀察家感到意外。面對高強度的政見發表會，他幾乎全程不看講稿，信手拈來各項建設經費與市政數字。這份熟練度背後，據李四川競選辦公室主任江怡臻在場邊透露，李四川為此做足了功課，即便每天行程滿檔、連跑十幾場活動，仍把握搭車空檔及休息時間反覆消化資料，最後兩周更進行密集演練。

整場政見會氣氛最高潮的時刻，落在後半段的結論交鋒。現場兩陣營幕僚神情緊繃，蘇巧慧延續犀利的問政風格，針對市政細節與過去的遮陽傘經費爭議發動猛烈攻勢；李四川則以「直面問題、不閃躲」的策略接招，還不時上演「反殺球」，多次引發場邊觀戰媒體低聲討論。

蘇陣營質疑遮陽傘採購經費爭議，李四川直接回應，雖花比較多錢買遮陽傘，但每一分錢都是「用在市民身上」；隨即將矛頭指向蘇巧慧妹妹蘇巧純投資的「曠世智能」獲政府投資四千多萬元爭議，直指「你妹四千多萬投資都拿走了用在你們蘇家」，一記凌厲反殺球，讓不少人印象深刻。

對負面攻擊，李四川直言，蘇巧慧口口聲聲強調要打一場正面、陽光的選戰，但側翼攻勢不斷，讓他投入選戰短短一個月，就「從優秀副市長變成了黑道」；談及親屬爭議時，他更直接表態：「我的弟弟若做錯事違法被抓去關我也完全接受」，反問蘇家獲政府高額補助至今未說清楚，面對外界一再質疑利益衝突迴避，「你妹申請時候的不迴避，面對質疑時你卻迴避」，強烈的對比發言讓現場氣氛一度凝重。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前）和市議員候選人等，前往板橋重慶黃昏市場掃街，逐攤握手致意。記者黃義書／攝影

而當談及長輩健保費免費議題時，蘇巧慧表示長輩的福利應該全國一致，希望新北長輩跟其他縣市有一樣平等的照顧保障，李四川再直攻蘇巧慧，立院投票表決攸關長輩健保費免費的老人福利法時，蘇巧慧缺席沒投票，行政院長卓榮泰不副署時，蘇巧慧也沒講一句話，他追問「立法院通過的法案，你告訴我哪一個沒有全國一致？你竟然講說全國一致你都支持？」又是一記殺球。

政見會結束後，現場媒體室與網路社群迅速湧入大量討論。部分支持者與網友在社群平台上留言讚賞李四川的表現，留下「川伯完勝公主」、「誰說川伯不會講話」、「川伯根本機關槍、槍槍斃命」、「原本擔心川伯年紀大，聽完政見年齡不是問題」等評論，認為這場政見會扭轉了他過去「呆萌理工男」的刻板印象，還有人稱他是深藏不露的反差男。

口才vs.經驗 添選戰變數

走下台後，面對外界的熱烈反應，李四川仍維持一貫平穩語氣受訪。他笑稱，有人說他今天侃侃而談是「惦惦吃三碗公」，但說實在他說話還是不太有技巧，只是「市政這件事，我已經準備四十年了」。這場被外界視為「口才與經驗」的對決，為新北市長選戰增添話題與變數。