傅崐萁率藍委挺邱臣遠！吳旭智回應棄保：凝聚非綠力量下架民進黨

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今晚率多名藍委前往民眾黨竹北市長候選人邱臣遠競選總部站台，引發「棄吳保邱」疑慮。對此，國民黨竹北市長候選人吳旭智表示，感謝黨團關心竹北，強調凝聚所有非綠力量、共同爭取在竹北「下架民進黨」是努力目標，自己也會持續深入基層，全力爭取勝選。

傅崐萁今晚率國民黨立委先為新竹縣長候選人徐欣瑩站台，隨後轉往邱臣遠競選總部，與民眾黨主席黃國昌同台助選，並呼籲「藍白合、集中選票」。面對媒體追問國民黨已提名吳旭智，是否意味「棄吳保邱」，傅崐萁回應「藍白合是最重要的事，沒有2026就沒有2028」，未正面回應棄保問題。

吳旭智表示，對於國民黨立法院黨團今天來到新竹縣，同樣表達感謝，各界願意關心竹北、為地方付出，都是值得珍惜的力量。他強調，凝聚非綠力量是共同目標，但自己不僅要爭取勝選，更要讓市民看見一支有能力承擔責任、解決問題的團隊。

吳旭智指出，近日持續獲得黨中央與地方支持，國民黨主席鄭麗文本周偕副主席李乾龍、組發會主委李哲華、新竹縣議長張鎮榮及副縣長陳見賢等人前往競選總部相挺；新竹縣長楊文科也率立委鄭正鈐、縣議員及地方候選人到場，展現中央與地方共同爭取竹北勝選的態度。

「這份支持，我放在心裡；大家對竹北的期待，我會扛在肩上。」吳旭智表示，感謝黨中央、地方前輩及長期並肩服務夥伴的肯定，竹北交通、教育、公共建設及民生需求，都需要不同層級共同協力，而長期在第一線服務的經驗，讓他更了解地方問題及改善方向。

吳旭智也將矛頭指向現任竹北市長鄭朝方，針對外界關切的疑似職場霸凌、預算使用及行政管理等爭議，要求鄭朝方公開說明。他認為，公共資源如何運用、施政成果如何衡量，都應接受市民檢驗，不應以「不回應、都是抹黑」迴避質疑。

吳旭智表示，竹北正處於快速發展階段，市民關心交通、教育、行人通行及長者照顧等問題，城市治理必須跟上需求。他近期白天走訪地方、下午騎單車深入鄰里，晚間則舉辦問政說明會，向市民報告服務成果及未來施政方向。

吳旭智強調，八年來累積的基層服務經驗，是他持續爭取市民信任的基礎，「每一票都要用誠意與行動爭取」，呼籲支持者集中選票支持1號吳旭智，讓多年深耕的經驗繼續為竹北服務。