新北市政見會 李四川轟曠世智能案「4千多萬投資全用在蘇家」

選戰倒數，新北市昨舉行公辦電視政見會，國民黨候選人李四川重批民進黨候選人蘇巧慧不斷迴避胞妹蘇巧純曠世智能案爭議，並質疑蘇缺席老人健保補助修法，開出高額社福支票卻不支持修財劃法，言行不一；蘇巧慧則指李四川自稱專家，卻對公車路線、天價遮陽傘等市政問題掌握不足，執行和協調能力不如她。雖然沒交互詰問，仍藏不住火藥味。

李批曠世智能案說不清

新北市長選情緊繃，政見會被視為影響選戰的關鍵。場中對雙方家族爭議激烈交鋒，李四川說，蘇巧慧稱選舉只談政見，但側翼攻勢不斷，蘇卻從未制止。他拉高分貝說，「人家批評你的時候，你就罵我弟弟，弟弟做錯事依法該負責任，該把他抓去關我都接受」。

李四川將矛頭指向蘇家族，質疑蘇巧純「曠世智能」獲國發基金及台企銀四千多萬元投資，連ＢＢＣ都關注是否符合「公職人員利益衝突迴避法」，蘇巧慧從未清楚說明。

蘇巧慧回應，半年來，對手不斷攻擊她家人，若要打負面選戰，她大可每天安排發言人討論李四川豪宅與資金爭議，揭露李家族如何讓小琉球臭氣沖天，但她沒這麼做，「這是最大差異」。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨出席公辦政見會，她說要讓新北成為充滿勇氣與希望的城市。圖／取自新北市選委會直播畫面

蘇酸工程專家問題不斷

蘇巧慧說，李四川自稱交通專家，卻連三○七公車未行經國道都不知道；自稱水利專家，卻不清楚在二重疏洪道高灘地種樹可能阻礙水流；自稱工程專家，主導的大巨蛋卻在明星賽期間漏水，北市府採購要價七百多萬元的遮陽傘更是又貴又慢。

蘇巧慧質疑李四川市政能力，包括過去回函基泰大直受災戶稱安全無虞，結果建商施工導致民宅倒塌，重建三年仍無進展；社子島開發協調四年毫無成果。

李四川反擊，住宅頭期款九百萬元於二○一三、一四年分期支付，尾款四百萬元因房屋漏水延至二○一六年付清，經得起檢驗。遮陽傘是永久設施所以會貴一點，無論用多少錢都用在市民。話鋒一轉，他說「但是（曠世智能）四千多萬投資拿走了，都用在你們蘇家」，國發會主委說此案不在利衝法範圍，呼籲法務部長出來背書，告訴全國公務人員沒有利衝法問題，以後都比照。

李四川要求蘇巧慧對當年指控台大前校長管中閔論文抄襲、配合周玉蔻抹黑前中國小姐張淑娟，並將新北餵藥案扭曲為餵毒等事件給交代，並稱「你說我記錯三○七，我跟所有鄉親說記錯了，就再去坐一次（公車），這就是做人態度」。