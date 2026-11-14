首度合體！黃敏惠、張啓楷共拍競選廣告 王美惠加強陸戰發文宣

嘉義市長選戰倒數，國民黨籍市長黃敏惠首度合體民眾黨候選人張啓楷拍攝競選廣告，緊牽雙手喊出相信他的能力，公開力挺接棒。張啓楷也與國民黨議員候選人合體掛布條，訴求支持廢除非核家園公投；民進黨候選人王美惠則加緊展開陸戰，走進傳統市場拜票，向攤商及採買民眾請託支持。

張啓楷曝光與黃敏惠合拍的卅秒競選廣告，黃敏惠緊牽張啓楷雙手，喊出「我相信張啓楷，我相信他的能力」，呼籲市民支持張啓楷接任市長。國民黨主席鄭麗文也在影片同框，與張高喊「藍白團結」，主打市政延續與政權交棒。

張啓楷感謝黃敏惠信任，以及民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌、鄭麗文及兩黨夥伴支持，並強調未來會延續黃敏惠任內政策，加速重大建設落實，尤其市民期待的高鐵聯外輕軌，中央不能再讓嘉義人苦等。

王美惠認為現階段應優先改善ＢＲＴ尖峰時段一位難求、候車時間過長問題。她指出，ＢＲＴ傍晚及晚間接駁需求殷切，必須先改善班次不足及轉乘不便，讓民眾願意搭乘大眾運輸，逐步養成使用習慣。她也感謝市府爭取ＢＲＴ增班，強調長期交通建設與眼前接駁需求同樣重要。

九合一選舉合併「廢除非核家園」公投，國民黨安排張啓楷與黨提名東、西區共八名議員候選人合體亮相，藉公投議題催出支持者投票意願。

王美惠陣營未回應核電公投議題，她展開陸戰，與民眾寒暄、握手，發送競選文宣，把握每次接觸選民的機會，希望透過密集市場拜票，鞏固基層支持。