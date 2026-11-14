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用人爭議連環爆…柯志恩陣營批賴瑞隆「烏隆後援會」

聯合報／ 記者徐白櫻巫鴻瑋林保光／高雄報導
國民黨市長候選人柯志恩辦公室批評賴瑞隆團隊從掠奪土地到涉動保弊案的人都有，堪稱「烏隆後援會」。圖／柯志恩競辦提供
國民黨市長候選人柯志恩辦公室批評賴瑞隆團隊從掠奪土地到涉動保弊案的人都有，堪稱「烏隆後援會」。圖／柯志恩競辦提供

選戰白熱化，泛藍陣營與司法改革黨接連將矛頭指向民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，質疑賴的後援會幹部用人標準、台大碩士論文疑抄襲，國民黨候選人柯志恩陣營更批評賴團隊烏魯木齊（台語諧音指亂七八糟），從掠奪土地到霸凌動保的人都有，堪稱「烏隆後援會」，賴瑞隆回應，蘇姓寵物業者案已進入司法程序，尊重司法調查。

賴瑞隆陣營近日再被踢爆，高雄市動保處涉嫌護航的寵物業者蘇方誠竟擔任寵物後援會榮譽總會長。柯志恩辦公室昨表示，賴陣營「物以類聚、上樑不正下樑歪」，有掠奪土地的光電大亨資助成立基金會，勞工後援會、幼教後援會、寵物後援會及農田水利會後援會幹部均涉爭議，荒腔走板。

「絕不容許爭議班底入主市府。」柯辦強調，城市領導者身邊聚攏什麼樣的人，代表會打造出什麼樣的市府團隊，這群操守備受非議的人馬若跟著賴瑞隆進駐市府，恐淪為派系分贓的貪腐預備隊？市民不能把城市的未來賭在爭議團隊手上。

賴瑞隆昨早在台北受訪表示，蘇案已進入司法調查程序，希望最後階段大家理性看待，司法也毋枉毋縱。至於對手柯志恩質疑他用人問題，賴則強調，他有很多後援會，非常多人來支持，一切尊重司法調查。

國民黨高雄議會黨團批，賴瑞隆後援會接二連三爆出人事爭議，每次均用「已請辭」撇清責任，切割裝沒事。

另外，新黨副秘書長游智彬與司法改革黨高雄市長候選人張靜，昨早到賴瑞隆競選總部質疑賴台大國發所的論文涉抄襲，賴因出席台北市長候選人沈伯洋的「青春返程」記者會，由競總執行長陳淑蓉出面代接下戰帖並強調，「發言應本於證據，勿為聲量胡亂抹黑，以維護選風端正」。

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