南市長公益過招！陳亭妃順「洋流」捐薪助弱勢 謝龍介挺青少棒發展

民進黨台北市長候選人沈伯洋宣布捐出薪水做公益，同樣具有立委身分的民進黨台南市長候選人陳亭妃昨天也宣布跟進，將自委員會正式開會首日起至十一月廿八日投票日止，約卅五萬元薪水全數捐出，支持弱勢婦女及兒少服務；國民黨台南市長候選人謝龍介表示，任何支持公益的善意，他都予以肯定，他也宣布捐出卅萬元，支持台南市三級棒球隊，協助基層棒球發展。

陳亭妃卅七區鐵馬催票行動昨天下午騎進新化區，偕同議員候選人林志展、李偉智、余柷青、陳碧玉到朝天宮參拜，陳亭妃宣布將薪水捐給勵馨基金會台南分事務所及國際單親兒童文教基金會麻二甲之家，協助弱勢婦女、受虐婦女及需要照顧的兒少，讓他們獲得更完善的支持，逐步建立穩定生活。

陳亭妃也呼應前總統蔡英文，表示自己雖然沒有孩子，卻始終把台南每一位小朋友都當成自己的孩子疼惜，希望孩子不論身處什麼環境，都能獲得妥善照顧與平等的成長機會。

陳亭妃說，這些年舉辦許多「妃妃姐姐」親子活動，每當看到孩子開心參與、露出笑容，就是自己最幸福、最有成就感的時刻，未來以「姐姐市長」的角色，守護台南每一位孩子，也關注婦女安全及弱勢家庭支持。

謝龍介指出，過去他也經常參與公益，在立法院任職期間，考察費及辦公室裝修費均未支領，能替納稅人節省的經費就盡量省；而台南是棒球城市，希望透過實際行動，讓認真練球的孩子在訓練及比賽方面獲得更多資源與支持，勇敢追逐棒球夢。

謝龍介昨天接受廣播節目主持人王淺秋訪問，再強調婚育宅政見，以成本每坪十五萬元，一胎提供兩房、二胎三房、三胎四房住宅，補助幼兒紙尿褲，每人發放兩萬元還稅於民。

台南市長選舉四名候選人謝龍介、陳亭妃、台灣SoR無法黨蕭燐洪及無黨籍葉人文，政見發表會十七日及廿日晚間六時卅分舉行，每人發言廿分鐘，透過台南市有線電視第三頻道以及台南市選舉委員會YouTube頻道直播。