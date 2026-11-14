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藍連3天追打標案爭議 何欣純陣營批栽贓

聯合報／ 記者陳敬丰游振昇／台中報導
國民黨台中市黨部開記者會，近期第三度猛攻何欣純丈夫謝俊雄的官司。圖／國民黨台中市黨部提供
國民黨台中市黨部開記者會，近期第三度猛攻何欣純丈夫謝俊雄的官司。圖／國民黨台中市黨部提供

國民黨連續三天追打民進黨台中市長候選人何欣純丈夫謝俊雄的司法案件及政府標案爭議，何欣純競總昨天反擊，批評藍營烏龍爆料、抹黑栽贓。台中市長盧秀燕則表示，相關案件都有法院判決，何欣純及家屬應向選民說清楚。

國民黨立院黨團前天揭露，謝俊雄的建築師事務所曾涉及行賄案件，昨天再指謝俊雄在何欣純過去擔任台中縣議員期間，承接多起縣府標案，涉及違反利益衝突法遭罰鍰。國民黨台中市黨部並將攻擊焦點轉向謝俊雄判刑後仍持續承接政府標案。

國民黨台中市議員候選人許育璿指出，謝俊雄的建築師事務所從二○○一年至二○二一年，可查到一百二十四件公家標案，總金額超過一億五千萬元，範圍遍及台中、彰化、南投、苗栗、雲林、花蓮及金門，包含學校、警局及鄉鎮公所等機關。

許育璿說，謝俊雄二○一六年為取得彰化縣伸港鄉納骨堂設計監造案，交付百分之十五回扣，二○二○年遭法院依行賄罪、洩密罪分別判刑七個月、三個月，但判決確定後仍持續參與政府標案。她質疑，何欣純若當選市長，謝俊雄投標市府工程，如何避免利益衝突？

何欣純競總回應，國民黨烏龍爆料令人啼笑皆非，選情危急也不應該打這種選戰。圖／何欣純競總提供
何欣純競總回應，國民黨烏龍爆料令人啼笑皆非，選情危急也不應該打這種選戰。圖／何欣純競總提供

何欣純競總反擊，國民黨將建築師事務所依政府採購法公開投標的案件拼湊加總，把二十年間的營業數字灌水成破億金額，根本是「穿越時空算帳法」，更拿南投、彰化、苗栗、花蓮及金門等地公開招標案件指控，難道這些地方政府會獨厚民進黨立委？反批國民黨選情再危急也不應抹黑栽贓。

盧秀燕則表示，何欣純丈夫涉及的司法案件都有法院判決，候選人及家屬應向選民說清楚、講明白。盧秀燕身兼台北市長候選人蔣萬安、台中市長候選人江啟臣競選總部主委，盧秀燕說，選戰進入最後倒數十五天，她會「一天當三天用」，市政仍是第一優先，其次是守住台中，台北也很重要，其他城市同樣不能疏忽，因為地方好，中央國家才會好。

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