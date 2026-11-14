「阿美歸隊 」王惠美傳站台魏平政

距投票倒數二周，國民黨彰化縣長候選人魏平政陷入苦戰，現任縣長王惠美是否投入輔選攸關選局。國民黨副主席李乾龍說，王對輔選已有承諾。彰化縣黨部主委蕭景田證實，李乾龍近日偕同魏平政拜會王惠美後，王已要求縣政顧問等投入輔選。魏平政不願證實，僅表示尊重此說法。

李乾龍說，王惠美在鄭麗文、王金平穿梭好幾次下，應該會全力輔選，王是現任縣長，有其過去的行政資源。李坦言王對輔選一事算是已有承諾。李透露，約三天前王惠美有找他帶魏平政，王召集了縣政顧問、秘書群約五十多人見面，當面說希望大家為國民黨，為彰化縣守住她執政八年的成果。

至於王惠美是否會在魏平政的造勢大會站台？蕭景田表示，王惠美已經為黨提名的縣議員、鄉鎮市長等候選人站台輔選，為魏平政站台的可能性很大，但仍要看王惠美的態度而定。

王惠美因黨中央提名縣長人選過程未受尊重，拒與黨主席鄭麗文見面，更拒絕為魏平政站台輔選，更因為爭取地方建設，陪同綠營高層行程，藍營基層炸鍋，讓王飽受壓力及委屈。

不過，隨選舉腳步迫近，王惠美已經「歸隊」，除了替子弟兵站台輔選外，近來幾乎「有求必應」，積極參加彰化市長候選人陳文賓、縣議員候選人温芝樺等人，甚至民眾黨議員吳韋達等競總成立。黨內人士都說「王惠美回來了」，猜想王惠美將為魏平政站台輔選。

彰化縣長選情偏冷，政壇觀察不少選民仍未表態，若依照彰化藍綠傳統版圖各三成觀察，除中間選民及投票意願低者外，仍未表態者大部分應是藍營潛在支持者，有待激發。

政壇認為，如果王惠美登高一呼，除可提振藍營士氣，更可運用長期經營分散在各鄉鎮市的縣政顧問、秘書團隊，除了讓藍營基本盤回歸外，甚至搶食約四成未表態者，在只剩兩周時間內，選情仍然大有可為。