蘇巧慧三重音樂會湧2千人 拋「三重2.0」願景籲挺三蘆隊全壘打

民進黨新北市長候選人蘇巧慧於今晚出席三重競選總部舉辦的「三重音樂會」，現場湧入超過兩千名支持者參與。據競選團隊與活動現場資訊指出，蘇巧慧一抵達會場便引發全場熱烈歡呼，民眾高喊「市長蘇巧慧！議員全壘打！」及「六席全上！」等口號，展現地方團結氣勢。在短短約八十公尺的進場路線中，因沿途民眾紛紛搶著合影、擊掌、握手與擁抱，蘇巧慧共花費將近7分鐘才順利走上舞台，現場氣氛相當熱絡。

面對支持者的熱情相挺，蘇巧慧在致詞時向三重鄉親表達深切感謝，並提醒支持者在選戰最後倒數兩週務必保持「戒慎恐懼」的態度，持續努力拉票、固票與催票，呼籲11月28日踴躍出門投票。同時，她也為民進黨提名的「三蘆隊」議員候選人強力輔選，期盼現任新北市議員彭佳芸、李余典、李倩萍、邱婷蔚、顏蔚慈能夠順利連任，並希望新北市議員候選人陳俊維成功當選，凝聚眾人力量共同終結負面選戰，攜手迎接新北新時代。

蘇巧慧表示，自正式宣布參選新北市長以來，她已勤走基層將近九百天，一路走來始終堅持正面、陽光的選戰態度。她指出，無論對手陣營如何進行攻擊或批評，其團隊始終專注於闡述政見與城市願景，希望讓市民看見一個充滿希望、活力與未來感的新時代。蘇巧慧認為，這樣的理念已獲得越來越多市民朋友的肯定，近期凝聚的「洋流慧聚」氣勢便是民眾期待改變的證明，因此呼籲支持者在最後兩週穩健前行，全力為「新北隊」催票。

針對三重的未來城市發展規畫，蘇巧慧在會中再次提出打造「三重2.0」的施政目標。她表示，未來若有機會帶領新北市府團隊，將攜手在地「三蘆隊」成員，全力加速新北市第二行政中心的完工與啟用進度，以帶動區域整體發展。此外，她也規劃在三重區衛生所原址推動「三重聯醫第三醫療大樓」興建工程，進一步強化在地的醫療量能與照護品質。

在長照與生活機能提升方面，蘇巧慧進一步說明「三重2.0」的具體建設藍圖。她提到，未來將積極推動打造「銀新未來城」，以完善高齡友善的居住與照護環境；同時規劃增設三重第二運動中心，提供市民更充裕的運動休閒空間。針對地方長期關注的停車需求，她亦承諾將積極向中央爭取相關資源與經費補助，在三重地區增設多處停車場空間，全面改善居民的日常生活與交通機能。

除了硬體與社福建設外，蘇巧慧也針對三蘆地區的藝文與觀光發展提出構想。她表示，未來計畫串聯二重疏洪道幸福水漾公園與忠孝碼頭兩大水岸空間，透過引進多元文創市集、規劃水上休閒活動，並結合夜間照明美化計畫與在地傳統美食特色，聯手打造「三重水岸文創與夜間經濟示範區」，期盼藉此吸引更多年輕族群與外地觀光人潮走進三重，活絡地方商圈與夜間經濟。

在音樂會中，蘇巧慧再次向現場民眾推薦民進黨在三重、蘆洲選區推出的6位市議員候選人。她肯定現任議員顏蔚慈、邱婷蔚、李倩萍、李余典與彭佳芸過去在議會的問政表現與扎實的基層服務成績，呼籲選民讓5位現任議員順利連任；同時也向鄉親介紹具備豐富歷練且已做好準備的議員候選人陳俊維，期盼三重選區能達成「六席全上」的目標，成為未來推動地方建設的重要助力。

活動尾聲迎來全場最高潮，蘇巧慧與在地立委李坤城、民進黨前秘書長林右昌、總統府資政陳茂仁、國策顧問張秋海，以及三重區里長聯誼會總會長姚振芳所率領的超過80位里長一同登上舞台。眾人在台上齊聲高唱歌曲「粉紅超跑」，台下超過兩千名群眾則跟著節奏揮舞雙手並齊喊「衝！衝！向前衝！」，在熱烈的歌聲與口號聲中為晚間的音樂會畫下句點。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧於今晚出席三重競選總部舉辦的「三重音樂會」，現場湧入超過兩千名支持者參與。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長候選人蘇巧慧於今晚出席三重競選總部舉辦的「三重音樂會」，現場湧入超過兩千名支持者參與。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長候選人蘇巧慧於今晚出席三重競選總部舉辦的「三重音樂會」，現場湧入超過兩千名支持者參與。圖／蘇巧慧競辦提供