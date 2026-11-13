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王惠美點頭！彰化選情逐步整合 國民黨務人士：倒吃甘蔗漸入佳境
彰化縣長選舉選情白熱化，國民黨彰化縣長候選人魏平政與現任縣長王惠美的整合情況受關注。國民黨務人士說，彰化選情正逐步完成整合，魏平政近期選戰氣氛「倒吃甘蔗、漸入佳境」。
彰化縣長選戰開跑以來，國民黨內評估當地選情始終保守。魏平政今日北上於國民黨中央舉行記者會，發布最新競選影片，除提出三大福利政見外，他並肯定王惠美八年施政，奠定非常好的基礎，也直言要延續王惠美的執政成果，秉持「尊王」態度。
國民黨副主席李乾龍受訪透露，現任彰化縣長王惠美在主席鄭麗文、立法院前院長王金平穿梭好幾次下，應會全力輔選魏平政，李並坦言，王惠美對輔選一事算是已有承諾。
黨務人士表示，彰化選情目前正逐步完成整合，期待王惠美及縣府團隊未來能共同投入輔選，進一步凝聚地方力量。
黨務人士指出，魏平政近期積極走訪基層、提出具體政見，地方選戰布局持續推進。尤其最新提出在現有重陽敬老金之外，加發一萬元「佳節樂活敬老金」的政策主張，已引發地方關注與討論。
黨務人士形容，魏平政近期選戰氣氛「倒吃甘蔗、漸入佳境」，期待後續地方整合與政策宣傳持續發揮效益，最後成功逆轉局勢贏得勝選。
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