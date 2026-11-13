王惠美點頭！彰化選情逐步整合 國民黨務人士：倒吃甘蔗漸入佳境

台北市長蔣萬安下午參加台北府城隍廟夜巡暗訪，針對被曹興誠說是邪靈，而沈伯洋是菩薩、「洋流」像信徒追隨媽祖，這是一場菩薩對抗邪靈的選戰，蔣萬安說，這是消費宗教，而且是製造仇恨跟對立。府城隍廟主委林賢順也說，「為了選舉，連牛鬼蛇神都把它請出來，這牛鬼蛇神真的很無辜啦」。

2026-11-13 17:52