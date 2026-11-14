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台北市長戰倒數 蔣安心大遊行 沈洋流祭較勁

聯合報／ 記者屈彥辰林佳彣／台北報導
國民黨立委昨在立法院議場前集結，宣傳蔣萬安（中）今登場的「安心大遊行」。記者曾吉松／攝影
國民黨立委昨在立法院議場前集結，宣傳蔣萬安（中）今登場的「安心大遊行」。記者曾吉松／攝影

台北市長選戰將進入最後二周決戰階段，藍營「安心大遊行」今和綠營「洋流祭」拚場；第二場政見發表會也登場，但僅政見發表，無辯論環節。國民黨候選人蔣萬安強調，關鍵時刻在野陣營沒有分裂的本錢，只能更加團結，呼籲市民風雨無阻站出來，用善良戰勝傲慢，選戰最後十幾天維持既定步調，持續深入基層全力衝刺。

藍營將「安心大遊行」視為選前帶動支持者熱情與拉抬投票意願的關鍵活動，蔣萬安昨前往立法院合體立法院長韓國瑜及全體國民黨立委，共同宣傳「安心大遊行」。蔣萬安感謝韓國瑜及國民黨團；韓歡迎蔣萬安回娘家並說，「太陽出來，希望烏雲走開，心想事成。」

蔣萬安也批執政者未給予立法權基本尊重，對韓國瑜在國慶大會的提醒充耳不聞，行政權擴張，以「不副署」踐踏立法權、破壞民主憲政體制。他強調，今年九合一大選要延續北市好的市政與民生優先路線，更要守護不被意識形態操弄的底線，號召民眾一起走上街頭。

蔣競總總幹事、立委羅智強說，今下午二時將分南北路向市府路出發，北路集結點在南京東路與敦化北路口，蔣萬安與台中市長盧秀燕領軍；蔣要參加政見發表會，發表談話後交由盧帶隊，途中行經仁愛路與光復南路口時與民眾黨隊伍合流。南路從新生南路與信義路口大安森林公園出發，韓國瑜及蔣萬安夫人石舫亘領軍，韓致詞後參與全台輔選行程。

民進黨候選人沈伯洋昨到關渡宮參拜，現場湧入許多支持者，綁著飄帶、揮舞「洋流」旗幟力挺，人氣更勝月廿三日第一次到關渡宮參拜；今下午二時則在二二八和平紀念公園，用嘉年華模式辦「洋流祭」。對政見發表會，沈說，有完整卅分鐘，自己不會討論對手怎樣，「對我來講，那是一個把我的政見講清楚的地方。」

沈競總總幹事吳思瑤說，周日大洋流活動支持者將陸海空齊發，是選舉史上大規模、非常創新的選舉活動。沈伯洋也說，「雖然有人要辦什麼安心大遊行，但對我來說，真正的安心是我們自己開創、守護。」所以參拜媽祖祈求平安；他強調活動創意真的滿多，有跑步、大眾運輸、騎腳踏車，也有水路，最重要是安全第一，尤其水路，一定要遵守指示。當天先車掃行經士林、北投，晚間七時卅分到關渡宮前河岸廣場「市政開講」至晚間十時。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右二）昨天到關渡宮參拜。記者邱德祥／攝影
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