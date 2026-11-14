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新北市長戰今晚尬場 藍三子造勢 綠雙總統加持

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
國民黨前主席朱立倫（右）陪新北市長候選人李四川（左）進攻新莊，以車隊掃街，支持者熱烈回應。記者葉信菉／攝影
國民黨前主席朱立倫（右）陪新北市長候選人李四川（左）進攻新莊，以車隊掃街，支持者熱烈回應。記者葉信菉／攝影

新北市長選戰倒數，藍綠今晚正面尬場，國民黨候選人李四川在中和辦「中和大團結之夜」，「藍營三子」新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕力挺，要衝出藍營團結氣勢；民進黨候選人蘇巧慧在新莊陽光草坪造勢，賴清德總統、前總統蔡英文、行政院長卓榮泰及高雄市長陳其邁站台，彼此較量。

李四川陣營今晚六時十分在中和區新福和街舉辦「中和大團結之夜」，除李四川外，盧秀燕、侯友宜、韓國瑜、鄭麗文都將出席，並結合地方議員及參選人共同站台。藍營人士指出，希望透過重量級人物合體，展現黨內團結氣勢，並催出沈默藍營支持者投票意願，並藉由侯友宜的地方執政優勢，鞏固新北基層組織，展現藍營在新北的動員實力。

蘇巧慧晚間六時選在新莊陽光草坪舉辦造勢活動，由賴總統、蔡英文、卓榮泰及陳其邁共同助陣。綠營指出，前後任總統加上具有地方執政經驗的陳其邁，希望透過跨世代、跨縣市政治人物同台，拉高活動規格，展現中央與地方支持力量，進一步催出綠營基本盤，也爭取中間選民認同。

蘇巧慧周日也將在中和四號公園八二三紀念碑廣場舉辦「慧聚繁星」造勢大會，下午四時再前往汐止秀峰高中舉辦活動，賴總統再度助陣，和行政院副院長鄭麗君合體輔選，連續兩天從新莊、雙和到汐止密集布局，展現入主市府企圖心。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前）和市議員候選人等，前往板橋重慶黃昏市場掃街，逐攤握手致意。記者黃義書／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前）和市議員候選人等，前往板橋重慶黃昏市場掃街，逐攤握手致意。記者黃義書／攝影

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