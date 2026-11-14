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基隆藍綠巷戰 謝國樑、童子瑋掃街

聯合報／ 記者游明煌王駿杰／連線報導
謝國樑昨天接連展開拜票行程，上午走訪安樂市場，中午出席蔡旺璉議員競選總部成立活動，傍晚再赴七堵掃街。圖／謝國樑競辦提供
謝國樑昨天接連展開拜票行程，上午走訪安樂市場，中午出席蔡旺璉議員競選總部成立活動，傍晚再赴七堵掃街。圖／謝國樑競辦提供

基隆市長選舉倒數藍綠拚陸戰，市長謝國樑昨到安樂市場掃街、參加七堵區議員競選總部成立大會，謝預告廿六日立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕將將到基隆加持站台。

民進黨童子瑋由前市長林右昌陪同，到崁仔頂魚市、基隆果菜市場拜票，他表示，未來將更重視夜間經濟的發展，帶動夜間消費與觀光。

崁仔頂魚市、果菜市場深夜時分人聲鼎沸。童子瑋與林右昌昨凌晨三時許先抵達崁仔頂魚市，隨後於五時轉往基隆果菜市場，沿途逐一向攤商握手問好，現場氣氛相當熱烈。許多攤商高喊「凍蒜」，還有送上象徵「好彩頭」的菜頭、鳳梨。

童子瑋表示，基隆是一座充滿活力的港口城市，未來更應該重視夜間經濟的發展，從傳統市場的環境改善、商業活動的串聯，到帶動夜間消費與觀光，創造基隆商機。

林右昌表示，選戰進入最後兩周倒數，他給童子瑋開的功課就是要「做苦工」，當年他參選市長走破六雙鞋。

曾代表國民黨參選基隆市長、民眾黨前秘書長謝立功昨表態支持童子瑋，認為他有執行力，不分黨派考量。童子瑋感謝並預告最近很快同台。謝國樑簡短回應「謝謝」，未多做說明。

在新竹輔選的民眾黨主席黃國昌說，民眾黨紀律一向非常清楚，相信黨員特別是像謝立功這麼資深的人，應該都非常清楚。只不過過去一段時間謝到底在做什麼事情，很多民眾黨基層支持者也不是很了解。

謝國樑昨傍晚再赴七堵掃街，表示要打造軌道建設及宜居城市。針對童子瑋說，基隆捷運二階將經過老大公廟恐面臨拆除。基隆市政府昨重申，絕未經過，相距約一百公尺，要再開地方說明會才會定案，將在選後向交通部提報可行性評估報告。

童子瑋昨天由前基隆市長林右昌陪同下，從凌晨3點半開始，接連走訪崁仔頂魚市、基隆果菜市場拜票。圖／童子瑋競辦提供
童子瑋昨天由前基隆市長林右昌陪同下，從凌晨3點半開始，接連走訪崁仔頂魚市、基隆果菜市場拜票。圖／童子瑋競辦提供

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