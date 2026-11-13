拿手機狂拍！大批市民綁「安可」飄帶衝饒河夜市 親揭力挺蔣萬安原因

選戰倒數15天，台北市長蔣萬安力拚連任，今晚來到饒河夜市，人氣不俗。許多民眾看到蔣萬安到來，紛紛拿起手機狂拍，不只年輕人，還有不少在地居民綁上飄帶，表態支持蔣萬安。市民直呼，蔣萬安被人家誣衊，「我們用行動支持他」。

4位台北市民黃小姐、楊小姐和陳小姐年約40歲至50歲，分別從內湖、萬華、士林來到饒河夜市，今晚才認識，開心秀出綁在頭上和手腕的飄帶、自備蔣萬安號次的5號氣球。

她們認為，蔣萬安是實實在在有在做事，只是都沒有說出來，而被人家誣衊，「我們用行動支持他」，講的政績不只輝達、大巨蛋、牛奶，還有營養午餐、無菸城市和都更，尤其萬華人對於艋舺公園改建很有感。大部分媒體已經被民進黨攻占，事實就是事實，不能去扭曲，也讓台灣氛圍變得是非不分，對下一代是非常不好的示範。

士林區的30多歲市民吳小姐表示，剛好與朋友約在附近，也有時間就過來看看。「我覺得滿有機會可以連任」，蔣萬安講的一些政策都有逐步執行，或許還沒到非常完善，但是一步步在做，4年任期可能只做到表面，還需要給他4年把後面的事情接續完成。「我當天會去投票，支持蔣萬安。」

40歲洪小姐和女兒家住附近，她說，來吃個飯，但不知道蔣萬安今天要來，因為他滿帥的，就特別留下來看一下。「我沒有特別支持哪一方」，生活在台北市，小朋友也在台北市長大，雖然某部分還有需要改善，但至少看到台北市有在改變、愈來愈好。她談及免費營養午餐，小孩已經讀高中，沒有享受到福利，建議市府也需要照顧這個年齡層。

至於台北市長選情，洪小姐認為，各有各的支持者，理智地支持自己喜歡的人，因為一件事情往往有很多面向，網路輿論很可怕，不要只會當鍵盤俠，用眼睛去看、用心去感受，就會知道誰會比較好。

家住南港區的50歲市民陳小姐說，4年前有參加過他的選舉活動，今天來逛夜市，剛好遇到蔣萬安，就過來支持一下。「我覺得他有認真在做事，邏輯、思路都很清楚。」

50幾歲林先生家住松山區，他知道蔣萬安要來，特地從城隍廟一路跟隨到饒河夜市。他直言，願意表態自己是支持者，「支持蔣萬安怎麼會丟臉？不會丟臉」，有信心蔣萬安一定贏，11月28日家裡3票會投給他。

林先生說，蔣萬安有在做事，而且經過民意考驗，4年市長任期做得好，當然要繼續做，反觀民進黨沈伯洋，從來沒選舉過，只靠包裝、媒體、執政黨，根本不行。

60歲市民陳先生家住信義區，趁著今天好天氣又是周五，就過來走走看熱鬧。頭綁飄帶的他相信，台北市民應該具有相當的水準，之所以會覺得焦慮，是因為看到一些不實訊息鋪天蓋地湧上來，讓他們感到不安，「台北市民其實心中已經有了底，會明辨是非」，蔣萬安這次選舉雖然辛苦一點，但是還是有希望。

陳先生直言，不要太屈於別人對你的看法，勇於表現支持的候選人，藍營支持者不用太壓抑自己，這對身心健康不好。

台北市長蔣萬安今晚來到饒河夜市，4位支持者現場才認識，開心分享支持蔣萬安的心情。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安（中）晚間前往饒河夜市掃街拜票，現場民眾眾多。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安力拚連任，今晚來到饒河夜市拜票，吸引許多民眾爭相拍照、握手。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安（中）晚間前往饒河夜市掃街拜票，有支持者綁安可飄帶與蔣萬安擊掌。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安晚間至饒河夜市掃街拜票，民眾持標語熱烈歡迎。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安（右）晚間前往饒河夜市掃街拜票，支持者擠爆通道想與蔣萬安擊掌合影。記者曾原信／攝影