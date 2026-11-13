選戰倒數15天…偕黃世杰中壢車掃催票 沈伯洋：「世杰學長」就是洋流起點

2026桃園市長選戰進入最後15天，民進黨桃園市長候選人黃世杰今晚與台北市長候選人沈伯洋合體車隊掃街，晚間6時從南區後援會出發，沿中壢市區主要道路向市民揮手拜票，並於中壢圖書館前舉行宣講，號召支持者凝聚力量、全力催票。

今晚宣講地點在中壢圖書館前，也是車隊掃街的終點，宣講開始前，封街範圍內擠滿支持者，現場揮舞「洋流」、「杰伴」的旗幟，支持者也高喊兩人要一起凍蒜。

沈伯洋表示，黃世杰是自己大學一年級就認識的直屬學長，兩人從學生時代便建立深厚情誼。當年面對跨領域學科的問題，他經常向黃世杰請教，黃世杰總能提供協助，「沒有世杰就沒有我」。外界經常好奇「洋流」究竟從何而來，對他而言，世杰就是洋流的起點，更是兩人超過20年的情誼。

沈伯洋說，台北是台灣的核心，桃園是國門，兩個城市都是國家產業發展進步的重要火車頭，需要好的領導人，桃園正在發展茁壯，在新竹往台北中間，想要發展，跟兩邊結合在一起，就要共榮。

黃世杰表示，自己與沈伯洋相識超過20年，兩人不僅是學長學弟，更是一路相互支持的多年好友，沈伯洋的「人設」從來沒有變過，從年輕時認識他開始，就是一個溫暖、熱情，總是關心身邊每一個人的人。

黃世杰提到，這次已是沈伯洋第二度來到桃園為他站台，尤其選戰進入最後關鍵階段，沈伯洋仍特別撥出時間跨縣市相挺，讓他十分感謝。桃園與台北同屬北台灣重要生活圈，尤其桃園有大量跨縣市通勤人口，更需要透過區域合作，改善公共運輸與交通接駁，減輕市民每天往返的負擔。

黃世杰說，期待未來與沈伯洋攜手合作，讓台北、桃園的交通更順暢、城市發展更緊密，實現「台北、桃園都順起來、都動起來」，讓市民安居樂業。

台北市長候選人沈伯洋與桃園市長候選人黃世杰晚上在中壢合體車掃，民眾熱情追逐。記者邱德祥／攝

台北市長候選人沈伯洋與桃園市長候選人黃世杰晚上在中壢合體宣講。記者江婉儀／攝影