影／傅崐萁率藍委大軍力挺邱臣遠 黃國昌鞠躬致謝、邱臣遠吐心聲
國民黨立法院黨團今晚大陣仗前進新竹縣竹北市，力挺民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，民眾黨主席黃國昌感謝藍委白天忙於國會議事，晚間仍趕來站台。邱臣遠感動表示，選戰最後關頭獲得跨黨派支持，讓他想起「錦上添花無人記，雪中送炭情義深」，強調這份情義銘感於心，將以努力回報大家期待。
國民黨立法院黨團今晚在總召傅崐萁帶領下，先前往國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部聲援，隨後轉往邱臣遠競選總部，包括黨團首席副書記長許宇甄，以及立委洪孟楷、林沛祥、廖先翔、廖偉翔、羅廷瑋、邱鎮軍、涂權吉、林倩綺、鄭天財、黃健豪等人到場，與黃國昌、邱臣遠同台，隨後展開竹北市區車掃，並徒步走訪三民路及竹北夜市拜票。
黃國昌致詞時向到場的國民黨立委鞠躬致謝，感謝藍委看見竹北選戰的重要性，願意跨黨派支持邱臣遠。他指出，這些立委白天才在立法院處理攸關人民權益的重要法案，晚間就風塵僕僕趕到竹北，讓他相當感謝。
黃國昌表示，目前電視上多半是選舉新聞，立法院相關報導相對較少，但許多改革法案都與民眾權益息息相關。他也提及產假延長及國民年金調整等議題，強調藍白兩黨在選舉期間，仍持續推動國會改革與民生法案。
傅崐萁則表示，過去兩年半，國民黨團與民眾黨團在立法院攜手合作，推動許多長年未能解決的問題。他強調，優秀人才就應該推薦給人民，即使各地選情緊繃，國民黨團仍特別趕來竹北為邱臣遠加油，並呼籲支持者「藍白合、集中選票」。
邱臣遠表示，選戰進入最後倒數階段，看到國民黨多名立委親自前來鼓勵，內心非常感動。他也感謝過去一周透過錄影表達支持的藍委，認為政治雖然在選舉中有所競爭，但彼此友誼仍能長存，大家都是為了台灣能夠更好。
邱臣遠指出，過去擔任立委、新竹市副市長及代理市長期間，無論在立法院或新竹市議會，都曾與國民黨有許多合作經驗。他認為，越是貼近民生、基層的議題，越不需要受到意識形態限制，未來也希望與新竹縣政府及立法院建立更緊密的協調機制，共同推動竹北建設。
邱臣遠坦言，自己今天整天都非常緊張，但看到國民黨立委在選前關鍵時刻前來支持，讓他想起「錦上添花無人記，雪中送炭情義深」。他向傅崐萁、黃國昌及在場立委表達感謝，強調「這份支持跟感謝之情，我銘感於心」，一定會用自己的努力回報大家的期待。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。