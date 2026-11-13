影／傅崐萁率藍委大軍力挺邱臣遠 黃國昌鞠躬致謝、邱臣遠吐心聲

國民黨立法院黨團今晚大陣仗前進新竹縣竹北市，力挺民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，民眾黨主席黃國昌感謝藍委白天忙於國會議事，晚間仍趕來站台。邱臣遠感動表示，選戰最後關頭獲得跨黨派支持，讓他想起「錦上添花無人記，雪中送炭情義深」，強調這份情義銘感於心，將以努力回報大家期待。

國民黨立法院黨團今晚在總召傅崐萁帶領下，先前往國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部聲援，隨後轉往邱臣遠競選總部，包括黨團首席副書記長許宇甄，以及立委洪孟楷、林沛祥、廖先翔、廖偉翔、羅廷瑋、邱鎮軍、涂權吉、林倩綺、鄭天財、黃健豪等人到場，與黃國昌、邱臣遠同台，隨後展開竹北市區車掃，並徒步走訪三民路及竹北夜市拜票。

黃國昌致詞時向到場的國民黨立委鞠躬致謝，感謝藍委看見竹北選戰的重要性，願意跨黨派支持邱臣遠。他指出，這些立委白天才在立法院處理攸關人民權益的重要法案，晚間就風塵僕僕趕到竹北，讓他相當感謝。

黃國昌表示，目前電視上多半是選舉新聞，立法院相關報導相對較少，但許多改革法案都與民眾權益息息相關。他也提及產假延長及國民年金調整等議題，強調藍白兩黨在選舉期間，仍持續推動國會改革與民生法案。

傅崐萁則表示，過去兩年半，國民黨團與民眾黨團在立法院攜手合作，推動許多長年未能解決的問題。他強調，優秀人才就應該推薦給人民，即使各地選情緊繃，國民黨團仍特別趕來竹北為邱臣遠加油，並呼籲支持者「藍白合、集中選票」。

邱臣遠表示，選戰進入最後倒數階段，看到國民黨多名立委親自前來鼓勵，內心非常感動。他也感謝過去一周透過錄影表達支持的藍委，認為政治雖然在選舉中有所競爭，但彼此友誼仍能長存，大家都是為了台灣能夠更好。

邱臣遠指出，過去擔任立委、新竹市副市長及代理市長期間，無論在立法院或新竹市議會，都曾與國民黨有許多合作經驗。他認為，越是貼近民生、基層的議題，越不需要受到意識形態限制，未來也希望與新竹縣政府及立法院建立更緊密的協調機制，共同推動竹北建設。

邱臣遠坦言，自己今天整天都非常緊張，但看到國民黨立委在選前關鍵時刻前來支持，讓他想起「錦上添花無人記，雪中送炭情義深」。他向傅崐萁、黃國昌及在場立委表達感謝，強調「這份支持跟感謝之情，我銘感於心」，一定會用自己的努力回報大家的期待。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今晚率多名藍委前進竹北，與民眾黨主席黃國昌、竹北市長候選人邱臣遠一同搭乘車掃車隊沿街拜票。圖／邱臣遠團隊提供

國民黨立法院黨團今晚在總召傅崐萁帶領下，先前往國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部聲援，隨後轉往邱臣遠競選總部。記者黃羿馨／攝影

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今晚感謝國民黨立法院黨團跨黨派相挺，感性表示「錦上添花無人記，雪中送炭情義深」。記者黃羿馨／攝影

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今晚感謝國民黨立法院黨團跨黨派相挺，感性表示「錦上添花無人記，雪中送炭情義深」。記者黃羿馨／攝影