快訊

拿手機狂拍！市民綁「安可」飄帶衝饒河夜市 親揭力挺蔣萬安原因

黃仁勳桃色風波連爆 分析師：台灣人會原諒他私德過錯「僅這件事例外」

亞冠賽／日韓6轟互鬥 日本靠宗山壘雙響砲、致勝3分彈維持全勝

聽新聞
0:00 / 0:00

影／傅崐萁率藍委大軍力挺邱臣遠 黃國昌鞠躬致謝、邱臣遠吐心聲

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
黃國昌致詞時向到場的國民黨立委鞠躬致謝，感謝藍委看見竹北選戰的重要性，願意跨黨派支持邱臣遠。記者黃羿馨／攝影
黃國昌致詞時向到場的國民黨立委鞠躬致謝，感謝藍委看見竹北選戰的重要性，願意跨黨派支持邱臣遠。記者黃羿馨／攝影

國民黨立法院黨團今晚大陣仗前進新竹縣竹北市，力挺民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，民眾黨主席黃國昌感謝藍委白天忙於國會議事，晚間仍趕來站台。邱臣遠感動表示，選戰最後關頭獲得跨黨派支持，讓他想起「錦上添花無人記，雪中送炭情義深」，強調這份情義銘感於心，將以努力回報大家期待。

國民黨立法院黨團今晚在總召傅崐萁帶領下，先前往國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部聲援，隨後轉往邱臣遠競選總部，包括黨團首席副書記長許宇甄，以及立委洪孟楷、林沛祥、廖先翔、廖偉翔、羅廷瑋、邱鎮軍、涂權吉、林倩綺、鄭天財、黃健豪等人到場，與黃國昌、邱臣遠同台，隨後展開竹北市區車掃，並徒步走訪三民路及竹北夜市拜票。

黃國昌致詞時向到場的國民黨立委鞠躬致謝，感謝藍委看見竹北選戰的重要性，願意跨黨派支持邱臣遠。他指出，這些立委白天才在立法院處理攸關人民權益的重要法案，晚間就風塵僕僕趕到竹北，讓他相當感謝。

黃國昌表示，目前電視上多半是選舉新聞，立法院相關報導相對較少，但許多改革法案都與民眾權益息息相關。他也提及產假延長及國民年金調整等議題，強調藍白兩黨在選舉期間，仍持續推動國會改革與民生法案。

傅崐萁則表示，過去兩年半，國民黨團與民眾黨團在立法院攜手合作，推動許多長年未能解決的問題。他強調，優秀人才就應該推薦給人民，即使各地選情緊繃，國民黨團仍特別趕來竹北為邱臣遠加油，並呼籲支持者「藍白合、集中選票」。

邱臣遠表示，選戰進入最後倒數階段，看到國民黨多名立委親自前來鼓勵，內心非常感動。他也感謝過去一周透過錄影表達支持的藍委，認為政治雖然在選舉中有所競爭，但彼此友誼仍能長存，大家都是為了台灣能夠更好。

邱臣遠指出，過去擔任立委、新竹市副市長及代理市長期間，無論在立法院或新竹市議會，都曾與國民黨有許多合作經驗。他認為，越是貼近民生、基層的議題，越不需要受到意識形態限制，未來也希望與新竹縣政府及立法院建立更緊密的協調機制，共同推動竹北建設。

邱臣遠坦言，自己今天整天都非常緊張，但看到國民黨立委在選前關鍵時刻前來支持，讓他想起「錦上添花無人記，雪中送炭情義深」。他向傅崐萁、黃國昌及在場立委表達感謝，強調「這份支持跟感謝之情，我銘感於心」，一定會用自己的努力回報大家的期待。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今晚率多名藍委前進竹北，與民眾黨主席黃國昌、竹北市長候選人邱臣遠一同搭乘車掃車隊沿街拜票。圖／邱臣遠團隊提供
國民黨立法院黨團總召傅崐萁今晚率多名藍委前進竹北，與民眾黨主席黃國昌、竹北市長候選人邱臣遠一同搭乘車掃車隊沿街拜票。圖／邱臣遠團隊提供

國民黨立法院黨團今晚在總召傅崐萁帶領下，先前往國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部聲援，隨後轉往邱臣遠競選總部。記者黃羿馨／攝影
國民黨立法院黨團今晚在總召傅崐萁帶領下，先前往國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部聲援，隨後轉往邱臣遠競選總部。記者黃羿馨／攝影

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今晚感謝國民黨立法院黨團跨黨派相挺，感性表示「錦上添花無人記，雪中送炭情義深」。記者黃羿馨／攝影
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今晚感謝國民黨立法院黨團跨黨派相挺，感性表示「錦上添花無人記，雪中送炭情義深」。記者黃羿馨／攝影

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今晚感謝國民黨立法院黨團跨黨派相挺，感性表示「錦上添花無人記，雪中送炭情義深」。記者黃羿馨／攝影
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今晚感謝國民黨立法院黨團跨黨派相挺，感性表示「錦上添花無人記，雪中送炭情義深」。記者黃羿馨／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今晚率多名藍委前進竹北，與民眾黨主席黃國昌、竹北市長候選人邱臣遠一同搭乘車掃車隊沿街拜票。記者黃羿馨／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁今晚率多名藍委前進竹北，與民眾黨主席黃國昌、竹北市長候選人邱臣遠一同搭乘車掃車隊沿街拜票。記者黃羿馨／攝影

2026九合一選舉

2026九合一選舉 新竹縣選舉 邱臣遠 黃國昌

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

率藍委大軍前進竹縣 傅崑萁挺徐欣瑩：30年來最好縣長人才

竹北混戰局勢恐外溢！藍喊集中選票 綠白拚破圈

羅大佑點名蔡英文未育言論惹議 柯文哲批綠營認知作戰

黃敏惠首度合體張啓楷拍競選廣告 緊牽雙手力挺接棒

相關新聞

選戰扯媽祖？曹興誠稱北市「菩薩對抗邪靈」 蔣萬安反擊轟：消費宗教

台北市長蔣萬安下午參加台北府城隍廟夜巡暗訪，針對被曹興誠說是邪靈，而沈伯洋是菩薩、「洋流」像信徒追隨媽祖，這是一場菩薩對抗邪靈的選戰，蔣萬安說，這是消費宗教，而且是製造仇恨跟對立。府城隍廟主委林賢順也說，「為了選舉，連牛鬼蛇神都把它請出來，這牛鬼蛇神真的很無辜啦」。

王惠美「歸隊」了！黨部證實已派團隊助選魏平政 不排除親自站台

距投票倒數2周，國民黨彰化縣長候選人魏平政陷入苦戰，現任縣長王惠美是否投入輔選攸關選局？國民黨彰化縣黨部主委蕭景田證實，副主席李乾龍近日偕同魏平政拜會王惠美後，王惠美已要求她人馬，包括縣政顧問、秘書投入輔選。魏平政不願證實，僅表示尊重此一說法。

拿手機狂拍！大批市民綁「安可」飄帶衝饒河夜市 親揭力挺蔣萬安原因

選戰倒數15天，台北市長蔣萬安力拚連任，今晚來到饒河夜市，人氣不俗。許多民眾看到蔣萬安到來，紛紛拿起手機狂拍，不只年輕人，還有不少在地居民綁上飄帶，表態支持蔣萬安。市民直呼，蔣萬安被人家誣衊，「我們用行動支持他」。

影／被秦慧珠指沒來松信掃市場 兩人有心結？蔣萬安秒否認：現在是團結時刻

國民黨台北市議員秦慧珠昨天在政論節目批評台北市長蔣萬安不該拿生育來開玩笑，日前也曾指稱蔣萬安在選戰倒數時，松山、信義區的市場「一場都沒來掃」，引發各界議論。兩人今天傍晚一同參加台北府城隍廟夜巡暗訪活動，蔣受訪時否認兩人有心結，並說現在是團結的時刻。

「洋流」壓制蔣萬安外溢讓藍營南部候選人邊緣化？ 謝龍介：現在回穩了

台南市長候選人謝龍介今天接受廣播主持人王淺秋訪問時表示，所謂「洋流」其實是「一天50萬則、一則行情50元留言砸出來的現象。」而這現象，確實也造成藍營自亂陣腳一段時間，不過現在「藍營回穩了」。

選戰倒數15天…偕黃世杰中壢車掃催票 沈伯洋：「世杰學長」就是洋流起點

2026桃園市長選戰進入最後15天，民進黨桃園市長候選人黃世杰今晚與台北市長候選人沈伯洋合體車隊掃街，晚間6時從南區後援會出發，沿中壢市區主要道路向市民揮手拜票，並於中壢圖書館前舉行宣講，號召支持者凝聚力量、全力催票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。