直搗對手本命區！江啟臣造勢邀神祕佳賓郭子乾模仿韓、柯、郭力挺

「產業大升級！屯區啟新局」國民黨台中市長候選人江啟臣屯區造勢大會今晚在對手民進黨候選人何欣純本命區太平登場，神秘嘉賓邀請知名模仿藝人郭子乾一人分飾多角，包括「郭濤」主持callout，模仿立法院長韓國瑜、民眾黨創黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等人，力挺江啟臣。

活動在晚間6時登場，吸引大批鄉親到場，包括台南市長候選人謝龍介、立委陳菁徽站台助講、里長與產業基層百工百業大站台，壓軸大進場，合體台中市長盧秀燕、彰化縣長候選人魏平政，以及尋求連任的南投縣長許淑華。

活動一大亮點為邀請郭子乾擔任神秘嘉賓。郭子乾在台上發揮深厚模仿功力，一人分飾多角，先是以招牌角色「郭濤」主持現場 call-out 橋段，隨後更輪番模仿民眾黨創黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，以及立法院長韓國瑜等政商名人，經典語氣與神態在台上隔空力挺江啟臣，逗得台下支持者笑聲不斷，為傳統造勢晚會增添綜藝趣味。

國民黨台中市長候選人江啟臣屯區造勢大會今晚在太平登場，吸引鄉親熱情參與。記者趙容萱／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣屯區造勢大會今晚在太平登場，吸引鄉親熱情參與。記者趙容萱／攝影