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率藍委大軍前進竹縣 傅崑萁挺徐欣瑩：30年來最好縣長人才

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨立法院黨團今天晚間大陣仗前進新竹縣竹北市，黨團總召傅崐萁率多名立委力挺新竹縣長候選人徐欣瑩，眾人同台合影，展現藍營團結氣勢。記者黃羿馨／攝影
國民黨立法院黨團今天晚間大陣仗前進新竹縣竹北市，黨團總召傅崐萁率多名立委力挺新竹縣長候選人徐欣瑩，眾人同台合影，展現藍營團結氣勢。記者黃羿馨／攝影

選戰進入最後衝刺，國民黨立法院黨團今天晚間大陣仗前進新竹縣，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩。黨團總召傅崐萁盛讚徐欣瑩是「30年來最好的縣長人才」，擁有工學博士學歷及豐富問政經驗，呼籲鄉親支持2號徐欣瑩，讓新竹科技實力在全世界發光發熱。

立法院國民黨團今天在傅崐萁帶領下，前往竹北市徐欣瑩競選總部聲援，包括黨團書記長許宇甄，以及立委鄭正鈐、廖先翔、廖偉翔、馬文君、邱鎮軍、林倩綺、游顥、黃健豪、羅廷瑋、林沛祥、涂權吉、鄭天財、黃仁等人到場，展現國民黨團結力挺徐欣瑩的氣勢。

傅崐萁致詞表示，今天立法院國民黨團來到台灣的科技首都新竹，向所有鄉親問好。他指出，徐欣瑩是國民黨最優秀的科技人才，當全世界科技競爭日益激烈、人工智慧（AI）快速發展之際，台灣更不能輸在起跑點上，尤其身為科技首都的新竹縣，更需要具有科技專業與執行能力的人才帶領。

傅崐萁強調，徐欣瑩不僅擁有工學博士學歷，過去在立法院問政展現的細心、耐心、執行力，以及堅持到底的決心，都讓黨團同仁相當敬佩。他更直言，徐欣瑩是新竹縣「30年來最好的縣長人才」，希望新竹縣能夠選出最好的人才，讓台灣持續發光發熱。

傅崐萁表示，希望新竹縣能夠獲得最大的勝利，讓台灣看見、亞洲看見，甚至讓全世界看見新竹縣。他呼籲鄉親支持2號徐欣瑩，讓徐欣瑩帶領新竹，推動台灣科技在全球舞台發光發熱。

傅崐萁最後高喊「讓新竹贏、讓台灣贏」，再次呼籲鄉親團結支持徐欣瑩，期盼徐欣瑩帶領新竹縣，讓台灣科技在全世界發光發熱。

國民黨立法院黨團今天晚間大陣仗前進新竹縣竹北市，黨團總召傅崐萁率多名立委力挺新竹縣長候選人徐欣瑩，眾人同台合影，展現藍營團結氣勢。記者黃羿馨／攝影
國民黨立法院黨團今天晚間大陣仗前進新竹縣竹北市，黨團總召傅崐萁率多名立委力挺新竹縣長候選人徐欣瑩，眾人同台合影，展現藍營團結氣勢。記者黃羿馨／攝影

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