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「123中台灣」喊話中彰投共榮 江啟臣太平造勢合體許淑華、魏平政

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
江啟臣高喊「123，中台灣」，強調中彰投500萬人口就像一家人，是共同生活圈，必須一起建設、一起繁榮。記者陳敬丰／攝影
江啟臣高喊「123，中台灣」，強調中彰投500萬人口就像一家人，是共同生活圈，必須一起建設、一起繁榮。記者陳敬丰／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣今天在太平區舉辦造勢大會，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華與彰化縣長候選人魏平政等人齊聚。江高喊「123，中台灣」，強調中彰投500萬人口就像一家人，是共同生活圈，必須一起建設、一起繁榮，懇請鄉親1128拉票、催票、投票。

造勢晚會晚上6時開始，7時半許大進場，全場約萬人情緒高漲，江啟臣、盧秀燕、許淑華、魏平政在歡呼聲中登台，4人高舉雙手，象徵中彰投團結一致。

江啟臣說，許淑華的抽籤號碼是1號，魏平政是2號，自己是3號，因此他要喊出「123，中台灣」的口號，除了象徵3人的號次，更是中彰投的願景，一個大生活圈、兩個照顧、三個大發展；中彰投500萬人是同一個生活圈，台中必須和南投、彰化共同建設，才能共同繁榮進步。

江啟臣表示，「兩個照顧」分別是照顧年輕人和長輩，感謝盧秀燕8年任內蓋了超過萬戶社宅，中央當初誇下豪語，要和台中各蓋1.8萬戶，但只蓋了5000戶左右就喊停，反而台中市繼續蓋；照顧長輩也類似，行政院不副署老人健保補助，沒關係，地方來做，台中、南投都在做了，魏平政也列為政見。

江啟臣說，「三大發展」分別是機器人無人載具產業升級、會展經濟以及智慧農業。台中要產業升級，需要彰化支援、南投幫忙，會展經濟也會帶動周邊縣市發展，中彰投都是重要的農業縣市，3縣市合在一起，打造另一座中台灣護國神山。

江啟臣表示，政策太多無法全部講完，但他可以保證，盧秀燕推動的幸福政策，自己絕對會全部延續，還要加碼、擴大，包含敬老愛心卡等等；11月28日這一票不只為了台中，還為了彰化與南投，為了整個中台灣，拜託鄉親一起拉票、催票、投票。

國民黨台中市長候選人江啟臣今天在太平區舉辦造勢大會，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華與彰化縣長候選人魏平政等人齊聚。記者陳敬丰／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣今天在太平區舉辦造勢大會，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華與彰化縣長候選人魏平政等人齊聚。記者陳敬丰／攝影

江啟臣請託，11月28日這一票不只為了台中，還為了彰化與南投，為了整個中台灣。記者陳敬丰／攝影
江啟臣請託，11月28日這一票不只為了台中，還為了彰化與南投，為了整個中台灣。記者陳敬丰／攝影

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