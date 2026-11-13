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影／人潮擠爆 蔣萬安饒河夜市掃街拜票
台北市長蔣萬安晚間前往松山饒河夜市掃街拜票，逢周五人潮多，也聚集許多支持者歡迎蔣萬安，蔣萬安除品嘗夜市美食，也與民眾擊掌互動。蔣萬安也特別前往日前引發爭議的「東發號」致意用餐，店家與顧客也熱烈歡迎。
日前台北市長候選人沈伯洋前往東發號拜票時簽名，但有人發現，店家使用菜單刻意遮蓋現任台北市長蔣萬安4年前留下的簽名，最後店家將簽名都塗銷。今天蔣萬安前往時，特別與店家握手致意，並留下用餐，享用該店招牌美食肉羹油飯。
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