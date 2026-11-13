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影／人潮擠爆 蔣萬安饒河夜市掃街拜票

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）晚間前往饒河夜市掃街拜票，有支持者綁安可飄帶與蔣萬安擊掌。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（中）晚間前往饒河夜市掃街拜票，有支持者綁安可飄帶與蔣萬安擊掌。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安晚間前往松山饒河夜市掃街拜票，逢周五人潮多，也聚集許多支持者歡迎蔣萬安，蔣萬安除品嘗夜市美食，也與民眾擊掌互動。蔣萬安也特別前往日前引發爭議的「東發號」致意用餐，店家與顧客也熱烈歡迎。

日前台北市長候選人沈伯洋前往東發號拜票時簽名，但有人發現，店家使用菜單刻意遮蓋現任台北市長蔣萬安4年前留下的簽名，最後店家將簽名都塗銷。今天蔣萬安前往時，特別與店家握手致意，並留下用餐，享用該店招牌美食肉羹油飯。

台北市長蔣萬安（右）晚間前往饒河夜市掃街拜票，支持者擠爆通道想與蔣萬安擊掌合影。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（右）晚間前往饒河夜市掃街拜票，支持者擠爆通道想與蔣萬安擊掌合影。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安晚間前往饒河夜市掃街拜票，並在店家看板上簽名。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安晚間前往饒河夜市掃街拜票，並在店家看板上簽名。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安（左）晚間前往饒河夜市掃街拜票，民眾高舉旗幟歡迎。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（左）晚間前往饒河夜市掃街拜票，民眾高舉旗幟歡迎。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安（中）晚間前往饒河夜市掃街拜票，蔣萬安前往東發號與店家致意。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（中）晚間前往饒河夜市掃街拜票，蔣萬安前往東發號與店家致意。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安（右）晚間前往饒河夜市掃街拜票，與支持者們熱情擊掌。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（右）晚間前往饒河夜市掃街拜票，與支持者們熱情擊掌。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安（中）晚間前往饒河夜市掃街拜票，現場民眾眾多。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（中）晚間前往饒河夜市掃街拜票，現場民眾眾多。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安（中）晚間前往饒河夜市掃街拜票。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（中）晚間前往饒河夜市掃街拜票。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安（左）晚間前往饒河夜市掃街拜票，蔣萬安前往東發號用餐。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（左）晚間前往饒河夜市掃街拜票，蔣萬安前往東發號用餐。記者曾原信／攝影

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