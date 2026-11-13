自嘲「不能再唱囚鳥」柯文哲台中輔選 晚會歌單改唱這2首

選戰倒數！民眾黨創黨主席柯文哲今為「小草女神」、同黨的台中市西屯區市議員候選人劉芩妤路口拜票，柯文哲見到媒體稱「鯊魚來了」，被問及晚會演唱歌單？他自嘲「不能再唱囚鳥了！」晚會與劉芩妤合唱「雙人枕頭」、在民眾熱情安可下，加碼唱「堅持」，並當場承諾，期待11月28日選後再回台中唱歌慶功。

柯文哲今天下午4時30分合體劉芩妤在台中市西屯台灣大道、文心路口拜票，柯文哲一看到記者，比著記者稱「這是什麼？鯊魚？」被媒體糾正是「記者」時，他仍再稱「鯊魚，發生什麼事？」

媒體詢問羅大佑批評前總統蔡英文等女性政治人物未婚、未育引發爭議，柯文哲則強調，每個人講的話，剩下讓大眾去（解讀），「我現在不是候選人，我都是看戲的心情！」

至於晚間參加劉芩妤晚在逢甲公園舉辦「廟口好聲音」晚會，準備什麼歌單？柯文哲說，是伍佰「挪威的森林」，還是翁立友的「堅持」，千萬不能再唱「囚鳥」，他會趁空檔想想，「堅持」應該不錯。