中彰投藍營大團結 江啟臣合體許淑華、魏平政拚「中部全壘打」

國民黨台中市長候選人江啟臣屯區造勢大會今晚在太平登場，合體同黨台中市長盧秀燕、彰化縣長候選人魏平政，以及尋求連任的南投縣長許淑華，展現中部大團結。魏平政、許淑華跨縣市力挺江啟臣，主打「藍色執政品質保證」，棒棒強棒，「中部全壘打」，透過跨區合作，共創中部榮景。

這場造勢晚會於今晚6時在太平登場，現場湧入大批支持者到場相挺。由於太平區向來被視為民進黨台中市長候選人何欣純的立委本命區，江啟臣陣營此次高調插旗並主打「產業大升級」訴求，爭取在地選民認同。

晚會先由台南市長候選人謝龍介、立委陳菁徽站台助講，市議員、里長與產業基層百工百業大站台，隨後神秘嘉賓邀請知名模仿藝人郭子乾模仿立法院長韓國瑜、民眾黨創黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等人。壓軸大進場，合體盧秀燕、魏平政，許淑華，鄉親高喊「作伙拚、一定贏」、「凍蒜」。

魏平政說，江啟臣是他台中一中學弟，中彰投是共同生活圈，成立跨縣市治理平台，一起來進步；彰化有最好的農業、水五金等，可以與台中、南投合作。他喊出選情告急，喊話鄉親「如同飛機跑道蓋好，就要讓飛機起飛」，承諾若當選將延續現任縣長王惠美施政，讓彰化更進步。他呼籲選民支持「藍色執政」，讓中彰投棒棒強棒、共同進步。

許淑華說，中彰投全壘打，請選民踴躍出來投票，她感謝盧秀燕提升台中能見度，招商引資，盧秀燕成立中部八縣市治理平台，提出很多的建言，例如面對美國關稅等國際經貿挑戰時，積極為中小企業發聲、協助度過難關。她推薦江啟臣能力好、有國際觀，接棒盧秀燕，打造台中成為國際旗艦城，期盼中彰投三縣市持續合作，共創中部地區發展。

國民黨台中市長候選人江啟臣屯區造勢大會今晚在太平登場，吸引鄉親熱情參與。記者趙容萱／攝影