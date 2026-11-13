喊話救老人健保 盧秀燕站台江啟臣：民進黨政見跳票「只有黨意」

國民黨台中市長候選人江啟臣今晚在太平舉辦造勢大會，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、彰化縣長候選人魏平政齊合體。盧秀燕猛攻老人健保補助，批民進黨籍前市長林佳龍跳票、市長候選人何欣純聽從黨意不敢投票，只有投給國民黨的縣市長候選人，人民才能確保自己的權益。

江啟臣今晚造勢晚會吸引上萬名支持者到場，盧秀燕壓軸致詞，她先感謝所有市民8年來的支持，細數屯區的建設，包含新的太平區公所、馬卡龍公園、國民暨兒童運動中心以及各項交通建設。

盧秀燕表示，大家最關心老人健保補助，其實台中的老人健保補助有一些故事，前市長胡志強任內，為了減輕家庭負擔，推出相關政策，為每個長輩每月省下800多元；胡2014年要選連任，當時的競爭對手林佳龍也承諾當選會延續這個政策。

盧秀燕指出，等到林佳龍真的當選，卻出爾反爾，說「1個月才幾百元自己繳就好」，停止了老人健保補助，讓很多長輩4年下來多繳了4萬元；2018年換她要挑戰林的連任，就喊出恢復老人健保補助的政見，果然當選，因為市民真的太生氣了，「開政見支票可以不算數嗎」。

盧秀燕說，擔任台中市長8年來花了300多億元補助老人健保，說到做到；今年選舉又來了，老人健保補助也成為全國議題，藍白立委推動全國性修法，讓各縣市一致，不會因為誰當選、誰沒當選就改來改去，但民進黨竟然叫自家立委不可以投票，鬧到全國皆知。

盧秀燕指出，江啟臣的競爭對手何欣純有把老人健保補助寫進政見，當天卻沒有投票，聽從黨意而不是民意；魏平政的對手陳素月也是，甚至記者問行政院長卓榮泰，不副署老人健保補助會不會影響到陳的政見，卓回答「她會跟我一致」，可以判斷陳素月若當選，也不會實施。

盧秀燕強調，這次選舉不是看哪個候選人跟自己比較有交情，而是為了人民的權益、為了大家的老人健保補助；她最後說了個小故事，2018年「禿子、漢子、燕子」的抽籤號次就是1、2、3號，當時喊出「123，救台灣」，今年許淑華、魏平政、江啟臣也是1、2、3號，今年要「123，救健保」。

國民黨台中市長候選人江啟臣今晚在太平舉辦造勢大會，吸引上萬名支持者到場。記者黃仲裕／攝影