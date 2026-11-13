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洋流來襲！黃世杰揪沈伯洋掃街 張善政合體議長車掃：用在地力量對抗

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市長張善政今晚啟動車掃行程，第一場就跟議長邱奕勝合體，也是邱奕勝第一次幫市長候選人一起車隊掃街，起點先從興仁夜市開始。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政今晚啟動車掃行程，第一場就跟議長邱奕勝合體，也是邱奕勝第一次幫市長候選人一起車隊掃街，起點先從興仁夜市開始。記者江婉儀／攝影

桃園市長張善政今晚啟動車掃行程，第一場就跟議長邱奕勝合體，也是邱奕勝第一次幫市長候選人一起車隊掃街，起點先從興仁夜市開始，一路到掃街到終點中壢路龍岡路二段一帶，從北桃到南桃，固守守備範圍，用「在地善流」抗外來洋流。

張善政先到興仁夜市與來用餐逛街的民眾一一打招呼致意，有熱情攤商自製凍蒜小物，與張善政合照，預祝順利當選，不少民眾看到張善政很意外，主動上前詢問想一起合影。

張善政受訪時表示，這是他第一次的車掃，過去比較少看到市長議長聯合車掃，過去四年市政能順利推動，要歸功於府會和諧，尤其邱奕勝在議會的協調，包含預算、很多政策都支持，今晚讓市民看見，市長與議長聯手一起合作，桃園的發展是無可限量的。

民進黨台北市長候選人沈伯洋跟桃園市長候選人黃世杰合體，從南區競選總部車隊掃街，終點在中壢圖書館宣講，與支持者互動。對於「洋流來襲」，張善政說，他跟議長是用在地的力量，對抗外來的洋流。

邱奕勝表示，這四年桃園人口成長近十萬，預算更是創新高，今年預算案1800多億元，其中有166億元是長輩福利，從老到少的照顧，市府團隊都做到淋漓盡致，拜託桃園市民繼續挺張善政跟邱奕勝。

藍營輔選人士表示，首場車掃邀請邱奕勝，顯示議長對桃園的重要性，更可穩住藍營軍心，喊話支持者不要自亂陣腳，堅守到投票日，支持張善政，這不會是唯一的車掃，後續仍會規畫車掃行程，並陸續邀請藍營大咖與張善政合體，激起藍營支持者熱情，投下支持票讓張善政順利連任。

桃園市長張善政今晚啟動車掃行程，第一場就跟議長邱奕勝合體，也是邱奕勝第一次幫市長候選人一起車隊掃街，起點先從興仁夜市開始。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政今晚啟動車掃行程，第一場就跟議長邱奕勝合體，也是邱奕勝第一次幫市長候選人一起車隊掃街，起點先從興仁夜市開始。記者江婉儀／攝影

張善政先到興仁夜市與來用餐逛街的民眾一一打招呼致意，有熱情攤商自製凍蒜小物，與張善政合照，預祝順利當選。記者江婉儀／攝影
張善政先到興仁夜市與來用餐逛街的民眾一一打招呼致意，有熱情攤商自製凍蒜小物，與張善政合照，預祝順利當選。記者江婉儀／攝影

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