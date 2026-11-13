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影／為江啟臣站台 盧秀燕籲選民檢視民代立場：力挺老人健保補助

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
國民黨台中市長候選人江啟臣（右二）在南投縣長許淑華（左一）、台中市長盧秀燕（左二）以及彰化縣長候選人魏平政（右一）的陪同下今天晚上出席在太平區舉行屯區大集結造勢活動。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣（右二）在南投縣長許淑華（左一）、台中市長盧秀燕（左二）以及彰化縣長候選人魏平政（右一）的陪同下今天晚上出席在太平區舉行屯區大集結造勢活動。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天出席國民黨台中市長候選人江啟臣在太平區舉行的屯區大集結造勢活動，回顧自身過去選舉的勝選經驗，並將砲口直指中央及特定民意代表，質疑其在「老人健保補助」全國立法議題上的投票意向與立場。

盧秀燕提及自己過去八年的執政與選舉歷程，強調政治人物「講到做到、信用至上」的重要性。她回憶起八年前參選時，民調雖不被看好，但靠著市民對其政見的信任與支持，最終以大差距勝出。她藉此強調，照顧市民、減輕年輕人負擔是施政的核心，而老人健保補助等福利政策更應推廣至全國。

談及老人健保補助議題，盧秀燕批評相關法案在推動過程中遭遇阻礙，並點名質疑何欣純與陳素月在立法院投票時未全力支持，甚至配合黨意。她指出，民眾關注福利政策能否實質落實，但行政院與何欣純、陳素月等人態度保留或反對，導致法案推動受挫。

盧秀燕呼籲支持者與選民，在接下來的選舉中應勇敢向候選人及民意代表提問，檢視其是否真正支持老人健保補助等民生法案，並以選票做出明智抉擇，展現基層民意力量。

國民黨台中市長候選人江啟臣（左二）在南投縣長許淑華（右一）、台中市長盧秀燕（右二）以及彰化縣長候選人魏平政（左一）的陪同下今天晚上出席在太平區舉行屯區大集結造勢活動，高喊團結。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣（左二）在南投縣長許淑華（右一）、台中市長盧秀燕（右二）以及彰化縣長候選人魏平政（左一）的陪同下今天晚上出席在太平區舉行屯區大集結造勢活動，高喊團結。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣今天晚上在太平區舉行屯區大集結造勢活動，吸引近萬名支持者到場力挺。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣今天晚上在太平區舉行屯區大集結造勢活動，吸引近萬名支持者到場力挺。記者黃仲裕／攝影

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