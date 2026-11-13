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劉建國水林車掃催票固守本命區 端「家鄉滷肉飯」喚雲林遊子返鄉投票
選戰進入倒數，擔任雲林縣長候選人劉建國競總主委的總統賴清德，連日密集抵雲林助選，劉建國也出動「洋劉正派號」車掃隊密集車掃，今天移師沿海地區綠營本命區的水林鄉大車掃，懇求鄉親支持。並也響應民進黨青年部「青春返程 Vote For Home」活動，以雲林家鄉味「一碗香噴噴的滷肉飯」呼喚旅外的雲林囝仔和鄉親返鄉投票。
總統賴清德昨天才到雲林連跑5鄉鎮拜廟，為劉建國助選，明天將再度到雲林參加劉建國在麥寮鄉社教園區舉辦的造勢大會，綠營名嘴王義川等人也將來站台助陣，為劉拉抬選情。
除了總統級大咖接連來相挺，劉建國打造的「洋劉正派號」車掃隊，幾天來也密集在劉建國大本營的山區車掃，凝聚支持者熱度，今天車掃隊開往海線，首站來到綠營本命區的水林鄉，和黨籍水林鄉長陳文正及縣議員候選人蔡岳儒、蔡孟真一起展開車掃，一路宣傳水林農水路及治水政績，以及青年「安居三三三」、「青年好薪行動」、婦女「三力幸福升級」等政見，尋求認同。
劉建國今天也響應民進黨青年部舉辦的「青春返程 Vote For Home」活動，用各地的家鄉味，呼喚在外打拚的鄉親返鄉投票。劉建國選擇雲林家鄉味「滷肉飯」，他說，對許多在外地求學、工作的雲林人來說，不管走到哪裡，最懷念的永遠是家鄉的味道，他拜託所有在外地打拚的雲林鄉親，現在就安排時間、訂好車票，11月28日回來看看家人、吃一碗熟悉的滷肉飯，也別忘了走進投票所，投下屬於自己的一票，「家鄉的未來，不能少了你！」。
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