快訊

拿手機狂拍！市民綁「安可」飄帶衝饒河夜市 親揭力挺蔣萬安原因

黃仁勳桃色風波連爆 分析師：台灣人會原諒他私德過錯「僅這件事例外」

亞冠賽／日韓6轟互鬥 日本靠宗山壘雙響砲、致勝3分彈維持全勝

聽新聞
0:00 / 0:00

劉建國水林車掃催票固守本命區 端「家鄉滷肉飯」喚雲林遊子返鄉投票

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
劉建國響應民進黨青年部舉辦的「青春返程 Vote For Home」活動，選擇雲林家鄉味「滷肉飯」，呼喚在外打拚的鄉親返鄉投票。圖／劉建國提供
劉建國響應民進黨青年部舉辦的「青春返程 Vote For Home」活動，選擇雲林家鄉味「滷肉飯」，呼喚在外打拚的鄉親返鄉投票。圖／劉建國提供

選戰進入倒數，擔任雲林縣長候選人劉建國競總主委的總統賴清德，連日密集抵雲林助選，劉建國也出動「洋劉正派號」車掃隊密集車掃，今天移師沿海地區綠營本命區的水林鄉大車掃，懇求鄉親支持。並也響應民進黨青年部「青春返程 Vote For Home」活動，以雲林家鄉味「一碗香噴噴的滷肉飯」呼喚旅外的雲林囝仔和鄉親返鄉投票。

總統賴清德昨天才到雲林連跑5鄉鎮拜廟，為劉建國助選，明天將再度到雲林參加劉建國在麥寮鄉社教園區舉辦的造勢大會，綠營名嘴王義川等人也將來站台助陣，為劉拉抬選情。

除了總統級大咖接連來相挺，劉建國打造的「洋劉正派號」車掃隊，幾天來也密集在劉建國大本營的山區車掃，凝聚支持者熱度，今天車掃隊開往海線，首站來到綠營本命區的水林鄉，和黨籍水林鄉長陳文正及縣議員候選人蔡岳儒、蔡孟真一起展開車掃，一路宣傳水林農水路及治水政績，以及青年「安居三三三」、「青年好薪行動」、婦女「三力幸福升級」等政見，尋求認同。

劉建國今天也響應民進黨青年部舉辦的「青春返程 Vote For Home」活動，用各地的家鄉味，呼喚在外打拚的鄉親返鄉投票。劉建國選擇雲林家鄉味「滷肉飯」，他說，對許多在外地求學、工作的雲林人來說，不管走到哪裡，最懷念的永遠是家鄉的味道，他拜託所有在外地打拚的雲林鄉親，現在就安排時間、訂好車票，11月28日回來看看家人、吃一碗熟悉的滷肉飯，也別忘了走進投票所，投下屬於自己的一票，「家鄉的未來，不能少了你！」。

劉建國的「洋劉正派號」車掃隊，今天下午移師沿海綠營本命區的水林鄉和鄉長候選人陳文正一起大車掃，懇求鄉親支持。圖／劉建國提供
劉建國的「洋劉正派號」車掃隊，今天下午移師沿海綠營本命區的水林鄉和鄉長候選人陳文正一起大車掃，懇求鄉親支持。圖／劉建國提供

劉建國的「洋劉正派號」車掃隊，今天下午移師沿海綠營本命區的水林鄉和鄉長候選人陳文正一起大車掃，懇求鄉親支持。圖／劉建國提供
劉建國的「洋劉正派號」車掃隊，今天下午移師沿海綠營本命區的水林鄉和鄉長候選人陳文正一起大車掃，懇求鄉親支持。圖／劉建國提供

2026九合一選舉

劉建國 滷肉飯 2026九合一選舉 雲林縣選舉 賴清德

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

賴清德總統五度跑雲林助選 拉抬劉建國選情

賴總統力推劉建國政見 籲集中選票選對的人

王美惠籲嘉義遊子返鄉投票 沈伯洋貼心比4號手勢相挺

喊「要讓誰領不到補助款」被指影射謝龍介 陳亭妃：不必對號入座

相關新聞

選戰扯媽祖？曹興誠稱北市「菩薩對抗邪靈」 蔣萬安反擊轟：消費宗教

台北市長蔣萬安下午參加台北府城隍廟夜巡暗訪，針對被曹興誠說是邪靈，而沈伯洋是菩薩、「洋流」像信徒追隨媽祖，這是一場菩薩對抗邪靈的選戰，蔣萬安說，這是消費宗教，而且是製造仇恨跟對立。府城隍廟主委林賢順也說，「為了選舉，連牛鬼蛇神都把它請出來，這牛鬼蛇神真的很無辜啦」。

王惠美「歸隊」了！黨部證實已派團隊助選魏平政 不排除親自站台

距投票倒數2周，國民黨彰化縣長候選人魏平政陷入苦戰，現任縣長王惠美是否投入輔選攸關選局？國民黨彰化縣黨部主委蕭景田證實，副主席李乾龍近日偕同魏平政拜會王惠美後，王惠美已要求她人馬，包括縣政顧問、秘書投入輔選。魏平政不願證實，僅表示尊重此一說法。

拿手機狂拍！大批市民綁「安可」飄帶衝饒河夜市 親揭力挺蔣萬安原因

選戰倒數15天，台北市長蔣萬安力拚連任，今晚來到饒河夜市，人氣不俗。許多民眾看到蔣萬安到來，紛紛拿起手機狂拍，不只年輕人，還有不少在地居民綁上飄帶，表態支持蔣萬安。市民直呼，蔣萬安被人家誣衊，「我們用行動支持他」。

影／被秦慧珠指沒來松信掃市場 兩人有心結？蔣萬安秒否認：現在是團結時刻

國民黨台北市議員秦慧珠昨天在政論節目批評台北市長蔣萬安不該拿生育來開玩笑，日前也曾指稱蔣萬安在選戰倒數時，松山、信義區的市場「一場都沒來掃」，引發各界議論。兩人今天傍晚一同參加台北府城隍廟夜巡暗訪活動，蔣受訪時否認兩人有心結，並說現在是團結的時刻。

「洋流」壓制蔣萬安外溢讓藍營南部候選人邊緣化？ 謝龍介：現在回穩了

台南市長候選人謝龍介今天接受廣播主持人王淺秋訪問時表示，所謂「洋流」其實是「一天50萬則、一則行情50元留言砸出來的現象。」而這現象，確實也造成藍營自亂陣腳一段時間，不過現在「藍營回穩了」。

選戰倒數15天…偕黃世杰中壢車掃催票 沈伯洋：「世杰學長」就是洋流起點

2026桃園市長選戰進入最後15天，民進黨桃園市長候選人黃世杰今晚與台北市長候選人沈伯洋合體車隊掃街，晚間6時從南區後援會出發，沿中壢市區主要道路向市民揮手拜票，並於中壢圖書館前舉行宣講，號召支持者凝聚力量、全力催票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。