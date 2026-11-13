劉建國水林車掃催票固守本命區 端「家鄉滷肉飯」喚雲林遊子返鄉投票

選戰進入倒數，擔任雲林縣長候選人劉建國競總主委的總統賴清德，連日密集抵雲林助選，劉建國也出動「洋劉正派號」車掃隊密集車掃，今天移師沿海地區綠營本命區的水林鄉大車掃，懇求鄉親支持。並也響應民進黨青年部「青春返程 Vote For Home」活動，以雲林家鄉味「一碗香噴噴的滷肉飯」呼喚旅外的雲林囝仔和鄉親返鄉投票。

總統賴清德昨天才到雲林連跑5鄉鎮拜廟，為劉建國助選，明天將再度到雲林參加劉建國在麥寮鄉社教園區舉辦的造勢大會，綠營名嘴王義川等人也將來站台助陣，為劉拉抬選情。

除了總統級大咖接連來相挺，劉建國打造的「洋劉正派號」車掃隊，幾天來也密集在劉建國大本營的山區車掃，凝聚支持者熱度，今天車掃隊開往海線，首站來到綠營本命區的水林鄉，和黨籍水林鄉長陳文正及縣議員候選人蔡岳儒、蔡孟真一起展開車掃，一路宣傳水林農水路及治水政績，以及青年「安居三三三」、「青年好薪行動」、婦女「三力幸福升級」等政見，尋求認同。

劉建國今天也響應民進黨青年部舉辦的「青春返程 Vote For Home」活動，用各地的家鄉味，呼喚在外打拚的鄉親返鄉投票。劉建國選擇雲林家鄉味「滷肉飯」，他說，對許多在外地求學、工作的雲林人來說，不管走到哪裡，最懷念的永遠是家鄉的味道，他拜託所有在外地打拚的雲林鄉親，現在就安排時間、訂好車票，11月28日回來看看家人、吃一碗熟悉的滷肉飯，也別忘了走進投票所，投下屬於自己的一票，「家鄉的未來，不能少了你！」。

劉建國的「洋劉正派號」車掃隊，今天下午移師沿海綠營本命區的水林鄉和鄉長候選人陳文正一起大車掃，懇求鄉親支持。圖／劉建國提供