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張嘉郡虎尾競總成立首場大造勢 許淑華、張麗善及牛煦庭合體力挺

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡與虎尾鎮長候選人林嘉弘今晚成立聯合競總，千人大造勢，大進場全場熱到最高點，全場沸騰把藍營選情拉到最高。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡與虎尾鎮長候選人林嘉弘今晚成立聯合競總，千人大造勢，大進場全場熱到最高點，全場沸騰把藍營選情拉到最高。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今晚在虎尾舉辦第一場千人造勢，南投縣長許淑華及立委牛煦庭、雲林縣長張麗善等人到場站台助講並力推張嘉郡，要雲林人大團結，讓張嘉郡高票接棒雲林縣政，雲林進步再進步，張嘉郡表示，在選舉最後一刻，數千名支持者站出來相挺，她甚為感動，希望關鍵時刻，不聽信抹黑、不輕信謠言，眼見為憑，堅定自己，投下神聖一票。

今晚第一場千人造勢在雲林縣長候選人張嘉郡、虎尾鎮長候選人林嘉弘合競總舉行，來自各鄉鎮一兩千人到場相挺，張嘉郡在牛煦庭及張麗善陪同下大進場，就走了快二十分鐘，全場沸騰，拉抬選情。

牛煦庭說，他以桃園為例，雲林預算只六百多億元，卻以六都的規格推動建設，張麗善的政績可圈可點，張嘉郡本著張麗善打下深厚基礎，規畫好未來建設藍，所以一定齊心支持張嘉郡接棒打造更進步的雲林，直追直轄市，所以大家一定要選對的人。

張麗善說，對各鄉鎮第一線的人都站出來，民主發展多年走到現今，絕對沒有任何世襲，也沒有任何人可以傳給任何人，選民會用智慧、用理性來判斷選票怎麼投，縣長是鄉親以一票一票選出來，是要來為大家服務、謀福利，這才是民主政治最可貴的地方。所以大家要看清楚多比較：到底誰品性操守最佳？誰的學經歷最優？「凡走過必留痕跡」，到底誰能造福農業大縣，張嘉郡是最好人選，大家一定要全力支持。

張嘉郡則指出，對手有總統做靠山，她最大的靠山就是雲林鄉親，希望能做她的靠山，選舉已到最後關鍵一刻，大家千萬不聽信抹黑、不輕信謠言，多年來道路、水溝、公園和眾多重大建設是誰完成的，眼見為憑，堅定自己，投下神聖一票，讓她實現施政藍圖，她一定會全力以赴贏得勝選，讓雲林邁向下一個更幸福的黃金十年。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡與虎尾鎮長候選人林嘉弘今晚成立聯合競總，千人大造勢，各鄉鎮藍營候選人大集合，全場沸騰把藍營選情拉到最高。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡與虎尾鎮長候選人林嘉弘今晚成立聯合競總，千人大造勢，各鄉鎮藍營候選人大集合，全場沸騰把藍營選情拉到最高。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡與虎尾鎮長候選人林嘉弘今晚成立聯合競總，千人大造勢，全場熱到最高點，全場沸騰把藍營選情拉到最高。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡與虎尾鎮長候選人林嘉弘今晚成立聯合競總，千人大造勢，全場熱到最高點，全場沸騰把藍營選情拉到最高。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡與虎尾鎮長候選人林嘉弘今晚成立聯合競總，千人大造勢，場面熱絡把藍營選情拉到最高。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡與虎尾鎮長候選人林嘉弘今晚成立聯合競總，千人大造勢，場面熱絡把藍營選情拉到最高。記者蔡維斌／攝影

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