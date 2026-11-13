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張嘉郡虎尾競總成立首場大造勢 許淑華、張麗善及牛煦庭合體力挺
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今晚在虎尾舉辦第一場千人造勢，南投縣長許淑華及立委牛煦庭、雲林縣長張麗善等人到場站台助講並力推張嘉郡，要雲林人大團結，讓張嘉郡高票接棒雲林縣政，雲林進步再進步，張嘉郡表示，在選舉最後一刻，數千名支持者站出來相挺，她甚為感動，希望關鍵時刻，不聽信抹黑、不輕信謠言，眼見為憑，堅定自己，投下神聖一票。
今晚第一場千人造勢在雲林縣長候選人張嘉郡、虎尾鎮長候選人林嘉弘合競總舉行，來自各鄉鎮一兩千人到場相挺，張嘉郡在牛煦庭及張麗善陪同下大進場，就走了快二十分鐘，全場沸騰，拉抬選情。
牛煦庭說，他以桃園為例，雲林預算只六百多億元，卻以六都的規格推動建設，張麗善的政績可圈可點，張嘉郡本著張麗善打下深厚基礎，規畫好未來建設藍，所以一定齊心支持張嘉郡接棒打造更進步的雲林，直追直轄市，所以大家一定要選對的人。
張麗善說，對各鄉鎮第一線的人都站出來，民主發展多年走到現今，絕對沒有任何世襲，也沒有任何人可以傳給任何人，選民會用智慧、用理性來判斷選票怎麼投，縣長是鄉親以一票一票選出來，是要來為大家服務、謀福利，這才是民主政治最可貴的地方。所以大家要看清楚多比較：到底誰品性操守最佳？誰的學經歷最優？「凡走過必留痕跡」，到底誰能造福農業大縣，張嘉郡是最好人選，大家一定要全力支持。
張嘉郡則指出，對手有總統做靠山，她最大的靠山就是雲林鄉親，希望能做她的靠山，選舉已到最後關鍵一刻，大家千萬不聽信抹黑、不輕信謠言，多年來道路、水溝、公園和眾多重大建設是誰完成的，眼見為憑，堅定自己，投下神聖一票，讓她實現施政藍圖，她一定會全力以赴贏得勝選，讓雲林邁向下一個更幸福的黃金十年。
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