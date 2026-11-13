民眾熱情搶合照…蔣萬安赴饒河夜市掃街人氣強強滾 攤商掛挺蔣標語

台北市長蔣萬安今晚到饒河夜市掃街拜票，民眾的熱情逐漸加溫，現場大批熱情民眾與支持者上前和蔣萬安合影，逛街民眾直接表態支持，緊握蔣萬安的手給他打氣，甚至有攤商不怕表態，主動在攤位貼「挺台北、挺萬安」標語，請蔣市長在攤位上簽名留念。

掃街過程中，蔣萬安也走進饒河夜市知名麵線老店「東發號」，與幕僚一起在內用餐。該店今年8月發生「菜單蓋簽名」事件，引發網路論戰，因民進黨台北市長候選人沈伯洋走進去拜票時，獲邀簽名，但店家被發現使用菜單，刻意遮住蔣萬安4年前留下的簽名，引發網路論戰。

蔣萬安競選團隊一行人掃街約2小時後，走進「東發號」，競選團隊低調，立委徐巧芯還不斷向店內用餐的客人說「抱歉，打擾大家」蔣萬安一一逐桌致意，也有客人主動與蔣萬安合影比讚。

業者低調表示，各黨派來都歡迎，只要來消費就好。

蔣萬安下午6時開始饒河夜市掃街，市場自治會特別送上粽子，現場支持者齊聲高喊「包中」、「市長高票當選」不少有支持者頭綁「台北安可」飄帶，上前和蔣萬安合影，沿途攤商與店家更是展現熱情，主動伸手與蔣萬安握手。

掃街沿途有商家送上飲料與點心給蔣萬安，夜市現場人潮洶湧、擠得水洩不通，不少民眾為了合影，只好請隨行的議員幫忙掌鏡拍照，掃街途中還有民眾直接將小孩遞給蔣萬安抱，一起合影，人潮愈晚愈多，蔣萬安走不到300公尺，已經花了近2個小時。

立委徐巧芯化身麥克風手，不忘號召民眾參與明天下午的「安心大遊行」，一路跟隨蔣萬安走在最前線向市民懇託，也提醒與市長合影的民眾，可以將合照傳給親友幫忙拉票，上傳至臉書與 Threads「市長會親自來跟妳打招呼、跟你講晚安」。

台北市長蔣萬安晚間在饒河夜市掃街，在知名麵線老店「東發號」，與幕僚一起在內用餐。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安晚間在饒河夜市掃街，在知名麵線老店「東發號」，與幕僚一起在內用餐。記者林佳彣／攝影