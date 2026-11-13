影／挺完徐欣瑩合體邱臣遠 傅崐萁率藍委大軍喊：藍白合集中選票

國民黨立法院黨團今晚大陣仗前進新竹縣竹北市，才剛為國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩站台，隨即轉往民眾黨竹北市長候選人邱臣遠競選總部力挺。黨團總召傅崐萁率多名藍委現身，民眾黨主席黃國昌也到場，傅崐萁盛讚邱臣遠是優秀人才，更公開喊話「藍白合、集中選票」，呼籲民眾縣長、市長都要選對人。

國民黨立法院黨團今晚在傅崐萁帶領下，先前往徐欣瑩競選總部造勢，隨後大隊人馬轉往民眾黨竹北市長候選人邱臣遠競選總部力挺，並搭上車掃車隊沿街拜票。包括黨團首席副書記長許宇甄，以及立委林沛祥、廖先翔、廖偉翔、羅廷瑋、邱鎮軍、涂權吉、林倩綺、鄭天財、黃健豪等人到場，與民眾黨主席黃國昌、邱臣遠同台，藍白兩黨攜手投入車隊掃街，展現選戰最後階段聯手催票的氣勢。

傅崐萁致詞時向現場「小草」及支持者問好，表示今天國民黨團從總召、幹部到多名立委，特別趕到新竹縣，就是要為邱臣遠加油打氣，支持他堅持到選戰最後一刻。他強調，優秀人才就應該推薦給竹北鄉親，希望大家一起為邱臣遠集氣。

傅崐萁表示，過去兩年半，立法院國民黨團與民眾黨團攜手合作，推動許多長年未能解決的問題。他批評民進黨在野時高喊改革，執政後卻未能落實承諾，許多攸關民眾權益的政策遲遲沒有進展，反而需要在野黨共同推動，才能促成改變。

傅崐萁指出，無論是婦女生育保障或國民年金等攸關民生的議題，國民黨與民眾黨都持續在立法院爭取。他批評執政黨對相關改革態度消極，甚至透過議事程序阻擋法案，認為政府應真正重視民間疾苦，而非只在口頭上宣示照顧人民。

傅崐萁也批評，當前網路及媒體環境充斥不實訊息，國民黨與民眾黨經常遭到抹黑，許多政策真相難以傳達給民眾。他強調，未來藍白兩黨仍將全力攜手，持續監督執政黨，揭露政府施政問題，讓人民應有的權益獲得保障。他也呼籲支持者團結，讓優秀人才有機會為地方服務。

傅崐萁最後強調，選戰進入最緊張的階段，國民黨團仍特別前來竹北支持邱臣遠，就是希望好人才有機會為地方服務。他呼籲支持者「藍白合、集中選票」，並喊話「縣長一定要投對的人，市長也要選好的人」，為邱臣遠催票。

對於國民黨在竹北市長選舉也提名吳旭智，媒體追問傅崐萁，此次率領大批藍委力挺民眾黨候選人邱臣遠，是否意味著「棄吳保邱」？傅崐萁回應，「藍白合是最重要的事，沒有2026就沒有2028」，強調這是藍白共同努力的目標。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率多名藍委前往竹北，與民眾黨主席黃國昌、竹北市長候選人邱臣遠會合後，搭上車掃車隊沿街拜票，展現藍白合作催票氣勢。記者黃羿馨／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率多名藍委前往邱臣遠競選總部，與民眾黨主席黃國昌同台力挺邱臣遠，藍白兩黨在選戰最後階段攜手催票。記者黃羿馨／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率多名藍委前往邱臣遠競選總部，與民眾黨主席黃國昌同台力挺邱臣遠，藍白兩黨在選戰最後階段攜手催票。記者黃羿馨／攝影