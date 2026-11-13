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育兒留停延至子女滿9歲 李競辦：李四川將加碼薪資補足100%

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川提出「育嬰留停薪資補足100%」政見，未來李四川擔任新北市長後，將更進一步提供新北年輕家庭更全面地照顧，讓父母親安心陪伴孩子成長。圖／李四川競辦提供
李四川提出「育嬰留停薪資補足100%」政見，未來李四川擔任新北市長後，將更進一步提供新北年輕家庭更全面地照顧，讓父母親安心陪伴孩子成長。圖／李四川競辦提供

立法院今三讀通過「性別平等工作法」與「就業保險法」部分條文修正，產假自現行8周延長至14周，並放寬育兒留職停薪申請期間至子女年滿9歲止。李四川競選辦公室表示，樂見立院推動修法，一同降低育兒負擔，李四川在今年10月已提出「育嬰留停薪資補足100%」政見，未來李四川擔任新北市長後將提供新北年輕家庭更全面地照顧，讓父母親安心陪伴孩子成長。

李四川競辦指出，許多新手爸媽對於是否育嬰留停，最直接的考量在於「收入減少」，李四川關注到年輕家庭的實際需求，並於10月初提出「育嬰留停薪資補足100%」，目前政府提供8成薪的津貼與補助，未來新北市府將補足剩餘2成，透過實質補貼，讓年輕爸媽在職涯與家庭照顧之間擁有更多彈性選擇，共同分擔育兒責任。

李四川競辦說明，李四川對新北市的育兒政策規劃並非單點式補助，而是涵蓋備孕、孕期、產後健康、托育量能到居住支持的整體治理藍圖，李四川當選市長後，將把中央法規保障與新北市加碼資源進行銜接，以具體行動為新北市民建構友善的生養環境。

從孕前到產後的醫療照護方面，李四川提出將解凍卵補助金額由現行3萬元提高至6萬元，並持續推動醫療性凍卵及凍精補助；產前遺傳篩檢部分則提供羊膜穿刺全額免費，或針對其他遺傳性疾病篩檢給予最高3,000元補助；針對高風險孕產婦，市府將強化妊娠糖尿病與妊娠高血壓照護，並將心理健康照護提前至孕期至產後，導入愛丁堡憂鬱量表早期篩檢及加碼提供3次免費心理諮商，同時提供孕婦產後一年內免費口腔保健服務，全方位照顧母親的身心健康。

在托育量能與設施擴充方面，李四川規畫盤點活化各級學校閒置教室，推動「校校有公托」，全面增設公托中心或公立幼兒園，以擴大平價托育供給；同時透過容積獎勵機制，鼓勵民間企業設置職場托育設施，營造育兒友善職場。此外，未來也將推動運動中心免費臨托服務，並規劃打造「新北 BABY BOSS」大型室內親子館，在家長需要運動時，提供安全且安心的臨時托育與親子活動空間，同時將「好孕專車」乘車補助期限延長至孩子滿1歲，讓產後回診及帶嬰幼兒接種疫苗的交通更加便利。

在婚育居住支持部分，李四川提出，針對育有兩名(包含)以上未成年子女的家庭，將社會住宅租期延長至20年，讓孩子能在穩定的環境中在地就學、安心成長；並規畫導入階梯式租金補貼，減輕家庭育兒階段居住壓力，提供彈性的居住減壓方案。

李四川提出「育嬰留停薪資補足100%」政見，未來李四川擔任新北市長後，將更進一步提供新北年輕家庭更全面地照顧，讓父母親安心陪伴孩子成長。圖／李四川競辦提供
李四川提出「育嬰留停薪資補足100%」政見，未來李四川擔任新北市長後，將更進一步提供新北年輕家庭更全面地照顧，讓父母親安心陪伴孩子成長。圖／李四川競辦提供

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