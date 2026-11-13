召集幹部力挺！王惠美承諾全力輔選魏平政 李乾龍曝鄭麗文、王金平穿梭協調

彰化縣長選舉選情白熱化，國民黨彰化縣長候選人魏平政今日北上，在國民黨中央舉行記者會，發布最新競選影片搶曝光。國民黨副主席李乾龍受訪透露，現任彰化縣長王惠美在主席鄭麗文、立法院前院長王金平穿梭好幾次下，應會全力輔選魏平政，李並坦言，王惠美對輔選一事算是已有承諾。

自彰化縣長選戰開跑以來，王惠美輔選魏平政的態度始終尚待觀察。魏平政於今日記者會上，除提出三大福利政見外，他肯定王惠美八年施政，奠定非常好的基礎，也直言要延續王惠美的執政成果，秉持「尊王」態度。

而王惠美輔選在今日有了明確表態。李乾龍說，王惠美在鄭麗文、王金平穿梭好幾次下，應該會全力輔選，王惠美是現任縣長，有其過去的行政資源，故應會全力輔選。

李乾龍透露，約三天前，王惠美有找他帶著魏平政來碰面，王惠美召集了她的縣政顧問、秘書群，約五十幾個人跟他們見面，當著他們的面，說希望大家為國民黨，為彰化縣守住她執政八年的成果。