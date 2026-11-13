影／基隆選情呈拉鋸戰！最新民調出爐 謝國樑、童子瑋回應

基隆市長選戰目前呈拉鋸戰，最新一份民調顯示，民進黨候選人童子瑋以38.4%的支持度，領先現任市長謝國樑的35.1%，雙方差距僅3.3個百分點。這份民調由思傳媒委託畢肯市場研究股份有限公司執行。謝國樑競辦表示，謝市府團隊會持續努力，最後會贏得勝選；童子瑋說，民調顯示選情非常拉鋸，努力深入基層拉票。

這份民調是由戴立安主持問卷設計與分析的最新選情調查，根據調查結果，在全體受訪者中，童子瑋獲得38.4%支持，謝國樑為35.1%，無黨籍候選人魏造文為2.0%，另有17.1%尚未明確表態，7.4%表示不投票或投廢票。

調查指出，71.2%的受訪者表示「一定會投票」，在這群選民當中，童子瑋支持度達48.5%，謝國樑為39.5%，領先幅度9個百分點。從雙方支持者的投票意願來看，童子瑋支持者有89.9%表示一定會投票，謝國樑支持者則為80.1%，雙方相差9.8個百分點。

謝國樑競辦表示，「從未聽過該媒體，也並不意外。這本來就在對手的計劃之中。謝市府團隊會持續努力，最後會贏得勝選。」

謝國樑今天接連展開拜票行程，上午走訪安樂市場，中午出席蔡旺璉議員競選總部成立活動，傍晚再赴七堵掃街。從市場拜票、為議員站台到街頭走訪，謝國樑馬不停蹄深入基層，親自向市民爭取支持，全力衝刺勝選。

上午他到安樂市場，謝國樑向攤商及採買民眾問候，面對面拜託支持。謝國樑競辦表示，市場是市民日常生活的重要場域，走進市場，就是要直接與市民交流，把握每一次見面的機會，爭取更多市民認同，也將支持的力量一步步累積起來。

謝國樑呼籲，支持謝國樑的市民一定要在投票日踴躍出門，並邀請親友一起投票，將支持化為實際選票，讓謝國樑繼續為基隆打拚，支持基隆繼續正向發展。

童子瑋今天由前基隆市長林右昌陪同下，從凌晨3點半開始，接連走訪崁仔頂魚市、基隆果菜市場拜票。

針對民調，童子瑋表示，民調狀況顯示選情非常拉鋸，最後階段他會繼續深入基層走訪，更要呼籲所有支持者務必出門投票。他說，若平時生活在雙北的青年朋友關心基隆市的進步和未來，他相信他所有提出的政見願景，是對基隆市民最好的方針，期望更多市民關心市政，返鄉投下屬於基隆進步的一票。

這份民調委託單位為思傳媒；負責調查單位為畢肯市場研究股份有限公司；調查主持人戴立安負責問卷設計與分析；經費來源為思傳媒。調查於2026年11月9日至11日進行，母體為設籍基隆市、年滿20歲的民眾。採市話與手機雙底冊電腦輔助電話訪問，市話採等比分層隨機抽樣並替換末兩碼，手機依核配字首抽樣並隨機產生末五碼。有效樣本1073人，其中市話749人、手機324人；依性別、戶籍、年齡及教育程度加權。在95%信賴水準下，抽樣誤差最大為正負2.99個百分點。

謝國樑今天接連展開拜票行程，上午走訪安樂市場，中午出席蔡旺璉議員競選總部成立活動，傍晚再赴七堵掃街。圖／謝國樑競辦提供

謝國樑今天接連展開拜票行程，上午走訪安樂市場，中午出席蔡旺璉議員競選總部成立活動，傍晚再赴七堵掃街。圖／謝國樑競辦提供