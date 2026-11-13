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影／被秦慧珠指沒來松信掃市場 兩人有心結？蔣萬安秒否認：現在是團結時刻
國民黨台北市議員秦慧珠昨天在政論節目批評台北市長蔣萬安不該拿生育來開玩笑，日前也曾指稱蔣萬安在選戰倒數時，松山、信義區的市場「一場都沒來掃」，引發各界議論。兩人今天傍晚一同參加台北府城隍廟夜巡暗訪活動，蔣受訪時否認兩人有心結，並說現在是團結的時刻。
媒體問到，兩人今天在市場掃街時有點距離，蔣萬安連忙說沒有，兩人沒有心結，都有打招呼且保持溝通，現在團結的時刻大家就是並肩作戰。
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