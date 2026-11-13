聽新聞
0:00 / 0:00
蘇巧慧上午辯論 下午率市議員候選人掃街拉票
新北市長選舉公辦電視政見發表會上午登場由1號民進黨籍蘇巧慧、2號無黨籍候選人蘇輝湟及3號國民黨籍李四川發表政見。蘇巧慧、李四川砲火猛烈，蘇巧慧狂酸對手自稱專家卻連公車路線都搞錯、大巨蛋漏水丟臉到國外；李四川則反批蘇巧慧至今仍迴避曠世智能等爭議。申論時李四川強調執行力，蘇巧慧訴求區域均衡。
公辦政見會後，下午蘇巧慧隨即率同黨籍市議員候選人黃淑君、山田摩衣、陳俊諺、李昆穎、戴瑋姍前往板橋重慶黃昏市場掃街。隨選舉投票日的接近，蘇巧慧拜票的腳步也更加快速。不時與支持的民眾拍照合影，向攤商拜票，拉一票算一票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。