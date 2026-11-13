王惠美「歸隊」了！黨部證實已派團隊助選魏平政 不排除親自站台

距投票倒數2周，國民黨彰化縣長候選人魏平政陷入苦戰，現任縣長王惠美是否投入輔選攸關選局？國民黨彰化縣黨部主委蕭景田證實，副主席李乾龍近日偕同魏平政拜會王惠美後，王惠美已要求她人馬，包括縣政顧問、秘書投入輔選。魏平政不願證實，僅表示尊重此一說法。

據悉，李乾龍是透過立法院長王金平牽線，促成此一融冰進展。至於王惠美是否會在魏平政的造勢大會站台，蕭景田表示，王惠美已經為黨提名的縣議員、鄉鎮市長等候選人站台輔選，為魏平政站台的可能性很大，但仍要看王惠美的態度而定。

王惠美因黨中央提名縣長人選過程未受尊重，拒與黨主席鄭麗文見面，更拒絕為魏平政站台輔選，更因為爭取地方建設，陪同綠營高層行程，讓藍營基層炸鍋批為「背骨」，讓王惠美飽受壓力及委屈。

不過，隨選舉腳步迫近，王惠美已經「歸隊」，除了替子弟兵站台輔選外，近來幾乎「有求必應」，積極參加包括彰化市長候選人陳文賓、縣議員候選人温芝樺等人，甚至民眾黨議員吳韋達等競總成立站台，黨內人士都說「王惠美回來了」，猜想王惠美將為魏平政站台輔選。

依聯合報系半個月前民調，陳素月支持度三成二，魏平政一成六，邱建富一成，另一名無黨籍陳重嘉〇點三，另有高達四成二選民未表態，選情相對偏冷。政壇觀察，依彰化藍綠傳統版圖各三成觀察，未表態者除中間選民及投票意願低者外，大部分應是藍營潛在支持者，有待激發。

這項民調經費來源是聯合報，調查於十月十三日至十五日晚間進行，成功訪問一千零三位設籍彰化縣的選民，另有三百三十八人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點一個百分點以內。調查以彰化縣住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，並依據彰化縣廿歲以上民眾之性別、年齡及鄉鎮市結構進行加權。

政壇認為，如果王惠美登高一呼，除了可以提振藍營士氣外，更可運用長期經營分散在各鄉鎮市的縣政顧問、秘書團隊，除了可讓藍營基本盤回歸外，甚至搶食仍約四成的未表態者，在只剩兩周時間內，仍然大有可為。