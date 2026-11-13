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彰化選戰倒數！蔡英文挺林世明 莊陞漢播電影、何志偉陪葉繼元掃街

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
總統府副秘書長何志偉（中）陪同今天陪同民進黨花壇鄉長候選人葉繼元（右）與縣議員候選人許雅琳車道掃街。圖／葉繼元競總提供
總統府副秘書長何志偉（中）陪同今天陪同民進黨花壇鄉長候選人葉繼元（右）與縣議員候選人許雅琳車道掃街。圖／葉繼元競總提供

選舉倒數，民進黨彰化縣議員第一選區候選人林世明請來前總統蔡英文幫忙錄影相挺，同選區莊陞漢明天及後天晚間分別舉辦兩場社區「蚊子電影院」播放創下國片最高票房的「陽光女子合唱團」；同黨花壇鄉長候選人葉繼元及縣議員許雅琳則總統府副秘書長何志偉陪同掃街。

選情告急的林世明，請來重量級的蔡前總統錄放一段影音，稱讚他認真做事，用心服務，請鄉親繼續支持他為鄉親服務。林世明特別放在臉書宣傳，受到相當關注，林世明感謝蔡總統的力挺，他一定會更加努力，贏得選舉，不負所望。

莊陞漢說，國片「陽光女子合唱團」創下7.75億元票房佳績，入選東京國際影展「Gala Selection」（特別展映）單元，預計明年將在日本約150家戲院上映，這部片帶給許多感動與省思，由於北彰化沒戲院，還有很多鄉親沒機會欣賞，因此爭取到全國首場社區公播，上周末在彰化市泰和公園廣場舉辦社區首映，吸引500人觀影。

莊陞漢說，明天（14日）在彰化市南區延平公園、15日在崙平里北館街崙聖宮旁空地，還有兩場「陽光女子合唱團」社區蚊子電影院，均是晚間6點準時播映，他和「好漢連線」團隊市民代表江炳輝、周平、林志儒邀請大家一起來看電影。

民進黨花壇鄉長候選人葉繼元、一選區縣議員候選人許雅琳今天則由總統府副秘書長何志偉陪同，展開車隊掃街拜票行程，沿途向鄉親揮手致意。何志偉肯定許雅琳與業葉繼元深耕地方、認真服務與努力，期盼透過中央、縣議會與鄉政團隊的合作，為花壇帶來更多發展契機。

許雅琳也表示，地方建設需要團隊合作，未來希望與葉繼元攜手，積極爭取更多資源，讓花壇的交通、建設、生活環境及各項福利都能持續進步。

葉繼元表示，選舉不只是爭取一張選票，更是對地方未來的責任與承諾。自己始終沒有停下腳步，持續走遍花壇，傾聽鄉親心聲，希望讓花壇有更好的建設、更優質的生活環境。

民進黨彰化縣議員第一選區候選人林世明請來重量級的前總統蔡英文幫忙錄影相挺。圖／取自林世明臉書
民進黨彰化縣議員第一選區候選人林世明請來重量級的前總統蔡英文幫忙錄影相挺。圖／取自林世明臉書

彰化縣議員候選人莊陞漢（左2）明天（14日）在彰化市南區延平公園、15日在崙平里北館街崙聖宮旁空地，分別舉辦兩場「陽光女子合唱團」社區蚊子電影院，邀請鄉親前往觀賞。圖／莊陞漢提供
彰化縣議員候選人莊陞漢（左2）明天（14日）在彰化市南區延平公園、15日在崙平里北館街崙聖宮旁空地，分別舉辦兩場「陽光女子合唱團」社區蚊子電影院，邀請鄉親前往觀賞。圖／莊陞漢提供

2026九合一選舉

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