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洋流掀危機感？ 柯文哲引赤壁賦：談笑間灰飛煙滅「我沒有在意」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（左二）今合體「小草女神」劉芩妤（左一）在台中市西屯區台灣大道、文心路口拜票。記者趙容萱／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左二）今合體「小草女神」劉芩妤（左一）在台中市西屯區台灣大道、文心路口拜票。記者趙容萱／攝影

選戰倒數！民眾黨創黨主席柯文哲今天下午在台中輔選。被問及民眾黨有什麼危機感？柯文哲說「我們每天都有危機感」；至於是否因洋流關係？柯文哲搖頭說，「不會，洋流我沒有在意！」他並引用「赤壁賦」表示，「羽扇綸巾，談笑間，強虜灰飛煙滅。」

柯文哲將台中市列為重點戰區，近一個月幾乎是周周到台中輔選，選前倒數，除了今天輔選劉岑妤，明天還將在台中大車掃輔選。

柯文哲今天下午4時30分合體「小草女神」、同黨的台中市西屯區市議員候選人劉芩妤在台灣大道、文心路口，向往來的轎車駕駛、機車騎士及行人拜票，吸引支持者到場合影、簽名；柯文哲晚上6時到逢甲公園參加劉芩妤的晚會，並獻唱一首歌。

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