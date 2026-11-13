第二次在中壢合體…黃世杰與沈伯洋啟動車隊掃街 喊平常心做最後衝刺

民進黨桃園市長候選人黃世杰今晚邀請台北市長候選人沈伯洋一起合體車隊掃街，先從南區競總出發，終點在中壢圖書館，並安排宣講與支持者互動。這也是「洋流」第二次與黃世杰合體，期盼藉由沈的高人氣，拉抬選情，也讓北北桃選情開出好成績。

沈伯洋、黃世杰開始車掃前，先接受媒體聯訪，不少支持者在競總外面等待車隊出發掃街，看到車隊出發，支持者高聲歡呼喊凍蒜，搖旗吶喊，沈伯洋跟黃世杰出發前，跟議員候選人一起高呼「台北順起來、桃園動起來」。

沈伯洋表示，北北基桃真的是共同生活圈，很多台北人後來搬到桃園，桃園也很多人假日來台北，不分比次，他們也提出台灣好生活政策、交通政策及對居民的照顧，希望標準越拉越一致，除了參加車掃，也希望大家看到他們提出的好政見。

被問等等是否會戴上黃世杰的「企鵝帽」，及喉嚨是否有好一點，沈伯洋說，等等可以來試試看，今天喉嚨覺得好滿多的，這幾天都有充分的休息，希望今天能夠大聲的回應居民的吶喊。

桃園市長張善政今晚從興仁夜市出發車隊掃街，雙方有「互相比拚」的氛圍，黃世杰對此回應說，沒有這個問題，因為已經啟動好幾場車掃了，從兩個星期前就一直深入基層巷弄，或到市場或是車站，最後階段就是全力衝刺，維持平常心，向最多的市民宣揚理念，希望大家在11月28日投下一票。

被問是否會帶沈伯洋去吃在地美食，黃世杰表示，因為明天沈伯洋還有行程，時間有限，也要跟中壢市民抱歉，剛好在下班時間車掃，一定會造成不便，希望讓更多市民聽到他們的理念，下次他會帶沈伯洋去吃桃園美食，包含中壢新明牛肉麵，桃園觀光夜市，客家菜包等等，每一家巷口都各有特色。

黃世杰競辦發言人黃宣尹表示，北北桃連線已多次合體，因為共同生活圈，會通勤上班上學，藉由這次合體，互相拉抬選情，讓更多民眾關注此次選舉，在最後階段讓選情更熱，接下來會全力衝刺陸戰，包含車掃跟掃市場，黃金周造勢活動也在密切安排，將火力催到底。

民進黨市長候選人黃世杰今晚邀請台北市長候選人沈伯洋一起合體車隊掃街。記者江婉儀／攝影